Türkiye’nin 2 yıllık ekonomik yol haritası açıklandı… CHP’li Karatepe tek tek anlattı: ‘İşsizlik ve yoksulluk olarak yansıyacak’

Yayınlanma: 05.09.2024 - 19:21

Güncelleme: 05.09.2024 - 19:21

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün bakanlarla beraber 2025-2027 dönemi Orta Vadeli Programı’nı (OVP) açıkladı. Buna göre, 2024 enflasyon hedefi yüzde 41,5’a revize edildi. Geçen yıl 15,2 olarak belirlenen 2025 enflasyonu da yüzde 17,5’e yükseltildi. 2026 için ise önceden yüzde 8,5 olan hedef, yüzde 9,7’ye yükseltildi.

2024 büyüme tahmini de yüzde 4’ten yüzde 3,5’e çekildi; önceki programda 2025 için 4,5 olan tahmin de yüzde 4’e indirildi. Dolar/TL tahmini, 2024 için 36,8 seviyesinden 33,2’ye; 2025 için 43,9 seviyesinden 42’ye çekildi. CHP Hazine ve Maliye Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, 2025 - 2027 döneminin yol haritası olan OVP’yi gazetemiz Cumhuriyet’e değerlendirdi.

“BÜYÜME ÖNGÖRÜLENDEN DAHA YAVAŞ OLACAK”

Karatepe, uzun zamandır açıklanan programlara bakıldığında, başta enflasyon olmak üzere hedeflenen sınırlara ulaşılmadığının görüldüğünün altını çizerek “Yeni açıklanan programda da ortaya konan hedeflerin tutturulmasının mümkün olmadığını görüyorum. Geçen sene OVP açıklandığında 2024 yıl sonu için yüzde 33 enflasyon öngörülürken bu sene için yüzde 41,5 rakamından bahsediyorlar. Dolayısıyla yukarı yönlü arttırılan bir enflasyon var ama iktidar, büyümenin yavaşlayacağını öngörüyor. Fakat ben büyümenin öngörülenden daha yavaş olacağını tahmin ediyorum. En son açıklanan büyümeye baktığımızda, yılın ikinci çeyreğinde geçen seneye göre yüzde 2 buçukluk bir büyüme var. Üçüncü ve dördüncü çeyrekli büyüme rakamları çok daha düşük geleceği için yüzde 3 buçukluk büyüme hedefinin çok iyimser olduğunu düşünüyorum. 2025’in büyüme hedefi ise yüzde 4, ona da ulaşılması biraz zormuş gibi görünüyor. Dolayısıyla programa bütünsellik açısından baktığımızda; yüksek seyretmeye devam eden enflasyon ve görece yavaşlayan bir büyüme verisiyle karşı karşıya kalacağız. Bu durum da artan işsizlik ve derinleşen yoksulluk olarak vatandaşa yansıyacaktır diye düşünüyorum” dedi.

“ÇALIŞAN YOKSULLAŞTIRILACAK”

Siyasi iktidarın önümüzdeki dönem izleyeceği zam politikasını değerlendiren Karatepe, “Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in toplantı sonrasında yaptığı açıklamalardan anladığımız üzere, 2025’te özellikle çalışan kesimin merakla belediği asgari ücret konusunda iktidar, beklediği enflasyona paralel bir artışa gidecek. Yüzde 17 buçuk bir enflasyon öngördükleri için maksimum yüzde 20 civarında bir asgari ücret artışını çalışanlara kabul ettirmeye çalışacaklar. Onların bu yıl için enflasyon tahmini yüzde 41 buçuk, yüksek ihtimalle enflasyonun yüzde 45 - 50 arasında olacağı ortaya çıkacak. Enflasyon karşısında ciddi şekilde mağdur edilmiş ve yoksullaştırılmış bir çalışan kesimle karşı karşıya kalacağız” diye konuştu.

“VERGİ YOKSUL HALKIN SIRTINDA KALACAK”

Yakın dönemde silinen vergi borçlarını anımsatan Karatepe, “Vergi paketinden bizim beklentimiz şu: Çok para kazanandan çok, az çalışandan az vergi alınan bir sistemin kurulması. Fakat Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz’ın açıklamasında ‘önümüzdeki dönemde de vergiyi tabana yayacağız’ gibi bir ifade vardı. Bu da bize gösteriyor ki vergi ağırlıklı olarak yoksul halk kesiminin sırtında kalacak. Bugün Türkiye’de toptan vergi gelirinin yaklaşık yüzde 67’si KDV, ÖTV gibi dolaylı vergilerden oluşuyor. Bunun adil olmadığını biliyoruz. Eğer vergi politikasının adil olması arzulanıyorsa, üst gelir gruplarının yüksek oranda vergilendirilmesi gerekir. Ama buna ilişkin işaretleri ne bugüne kadar yapılan açıklamalarda ne de OVP’de göremiyoruz” ifadelerini kullandı.