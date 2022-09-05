Bakan Nureddin Nebati: 'Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz'

05 Eylül 2022 Pazartesi, 11:16

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve ENAG ağustos ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK'e göre tüketici enflasyonu ağustosta yüzde 80,21'e yükseldi. ENAG ise enflasyonu yüzde 181,37 olduğunu hesapladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyon verilerini Twitter üzerinden paylaşım yaparak değerlendirdi.

Bakan Nebati'nin değerlendirmeleri şöyle;

"Dünyanın en büyük ekonomileri enflasyon ve resesyon endişeleriyle boğuşuyor. Bu ülkeler, son 40-50 yılın en yüksek enflasyon oranları karşısında ekonomilerinin durma noktasına geleceğinden endişe duyuyorlar. Enflasyonla mücadele süreçleri birçok ülkede para politikasının tedrici olarak sıkılaştırılması ile gerçekleşmekle birlikte resesyon ihtimalinden dolayı dünyada birçok ülke negatif reel faiz politikası uyguluyor. Bizler, yatırımı ve üretimi durdurmadan enflasyonla mücadelemizi sürdürüyoruz. Politikalarımızı da yatırım ve üretimi teşvik etmekten yana kullanıyoruz. Böylece, makine ve teçhizat yatırımları, 2022 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %17,8 artmıştır.

Önümüzdeki aylarda enflasyonun daha da hız kestiğine birlikte şahitlik edeceğiz. Bugün açıklanan Ağustos ayı enflasyon verileri de bu projeksiyonlarımızı destekler niteliktedir. Yüksek enflasyonu bir daha geri dönmemek üzere bu topraklardan def edeceğiz."