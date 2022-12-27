BES’te ‘asgari’ zamanı

27 Aralık 2022 Salı, 04:00

Bireysel emeklilik sistemi (BES) yılı iyi bir performansla bitirmeye hazırlanıyor. Özellikle “Gönüllü BES” kapsamında yer alan “Çocuklu BES” ile yüzde 30’a yükseltilen devlet katkısı bu gelişmede etkili oldu.

Emeklilik Gözetim Merkezi’nin (EGM) 16 Aralık tarihli verilerine göre Gönüllü BES’te 31 Aralık 2021’de 7 milyon 92 bin 21 olan katılımcı sayısı 7 milyon 854 bin 552 kişiye yükseldi. Bu kapsamda Çocuklu BES’teki katılımcı sayısı da 171 bin 242’den 575 bin 747’ye yükseldi. Otomatik BES’teki çalışan sayısı ise 6 milyon 196 bin 692’den 6 milyon 739 bin 416 kişiye ulaştı. Ayrıca 16 Aralık 2021 itibarıyla devlet katkısı dahil sistemdeki fon tutarı Gönüllü BES’te de 386.5 milyar lira, otomatik BES’te 31.5 milyar lirayı aştı.

‘FAZLA’YA EK OLANAK

BES açısından yılın bu son haftası, sisteme toplu para yatırarak girmek isteyenler açısından da önemli bir dönem. Çünkü katılımcılar, bir takvim yılında ilgili yılın brüt asgari ücreti toplamına kadar bir katkı payı ödemesi için devlet katkısından yararlanabiliyor. 2022 yılı devlet katkısı üst limitinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken katkı payı tutarı 68 bin 850 TL. Bu tutarı yatıranlara ise 20 bin 655 TL devlet katkısı ödeniyor.

“Yılın bu son haftasında 2022 yılı devlet katkısı avantajından daha yüksek oranda faydalanabilmek için katkı payı ödemenin tam zamanı” diyen Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürü Murat Atalay, ayrıca şuna dikkat çekti: “Bu yıl BES’te yapılan bir düzenleme sayesinde, devlet katkısı için belirlenen üst limitin üzerindeki katkı payı ödemeleri için de takip eden yıllarda devlet katkısına hak kazanılabiliyor. Örneğin bu yıl toplam 90 bin TL katkı payı ödemesi yapmanız durumunda 68 bin 850 TL için bu yıl, kalan 21 bin 150 TL için 2023’te devlet katkısı elde edebileceksiniz.”

2023’TE 120 BİN TL

Öte yandan 2023 yılı için açıklanan yeni brüt asgari ücret üzerinden hesaplama yapıldığında gelecek yılın devlet katkısı üst limitinden yararlanabilmek için ödenmesi gereken katkı payı tutarı 120 bin 96 TL olarak ölçülüyor. Bu tutarı yatıran katılımcıların hesaplarına 2023 yılı içerisinde 36 bin 29 TL devlet katkısı ödenecek.

SAĞLIKTA GÜVENİLİR ÇÖZÜM ORTAĞI OLMAK İSTİYORLAR

AXA Sigorta’nın, Amerikan Hastanesi ile yaptığı işbirliğiyle dijital sağlık alanında yeni bir dönem başlattığı açıklandı. İki şirket, hastanenin sağlık hizmetlerinin dijitalleşmesi sürecini birlikte yönetecek.

Konuyla ilgili olarak AXA Sigorta Üst Yöneticisi Yavuz Ölken, “Yalnızca sağlık poliçesi satmayı değil, müşterilerimizin sağlık yolculuğunda güvenilir çözüm ortağı olmayı hedefliyoruz” derken Koç Healthcare Üst Yöneticisi Dr. Erhan Bulutcu şuna dikkat çekti: “Dijital tıp sağlığa erişimi de kolaylaştıracak.”

"KASKO YAPTIRMAYACAK KADAR ZENGİN DEĞİLİZ"

Kasko fiyatlarındaki artışları yorumlayan ve maliyetlere dikkat çeken Tüm Oto Servisleri Federasyonu Başkanı Ünal Ünaldı şunları anlattı:

“Hasar dosyasında maliyetin yüzde 70’ini yedek parça, yüzde 30’unu ise işçilik oluşturuyor. Yedek parça fiyatlarındaki artışın denetlenmemesi ise çok büyük bir problem. Bir ön tampon ve iki farın ortalama 15-20 bin TL, ortalama ikinci el bir otomobilin 400-450 bin TL’ye ulaştığı bugünlerde kasko yaptırmak değil, yaptırmamak lüks oldu. Kasko yaptırmayacak kadar zengin değiliz.”

"HEDEFİMİZ DAHA ÇOK VATANDAŞA GÜVENCE"

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, penetrasyonu artırmaya ve daha fazla vatandaşı sigorta-özel emeklilik sisteminin sağladığı güvence altına almayı hedeflediklerini ifade etti.

SEDDK’nın üçüncü kuruluş yılıyla ilgili açıklamalar yapan ve ortak akılla çalışmanın önemine işaret eden Eroğlu, sektörün her geçen yıl istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ettiğini anımsattı. Eroğlu şöyle devam etti: “Bu yılın yaklaşık 200 milyar TL prim üretimi ile tamamlanması öngörülmektedir. Toplam varlıklarımız 610 milyar TL’nin üzerine, fon arzımız 500 milyar TL’nin üzerine çıkmış ve toplam ödenen tazminat tutarı 60 milyar TL’ye ulaşmıştır.”

SEKTÖRDEN KISA KISA

- Sigortam.net Üst Yöneticisi (CEO) Bora Uludüz, tüketicelere seslenerek kasko branşında her müşteriye ortalamada 22 farklı teklif sunduklarını, yapay zekâ ile doğru ürün seçiminin de kolaylaştığını anımsattı.

- Aksigorta Genel Müdür Yardımcısı Burak Yüzgül, Kincentric tarafından düzenlenen “En İyi İşyerleri” ödüllerinde “Türkiye’nin En İyi İşyeri” seçildiklerini duyurdu. Yüzgül, “En kıymetli kaynağımız çalışanlar” dedi.

- Monopoli Sigorta’nın risk yönetim danışmanlığı için kurduğu “Monopoli ile Değer Katanlar Platformu”nun ikinci eğitimi dönemi de mezunlarını verdi. Üst Yönetici Erol Esentürk, “Geleceğe yatırım yapıyoruz” dedi.

- Cigna Sağlık Hayat ve Emeklilik’in, ek hizmetlerle genişlettiği tamamlayıcı sağlık sigortası ürününün Global Banking&Finance Awards tarafından ikinci kez “En İyi Sağlık Sigortası” seçildiği açıklandı.

- Türk Nippon Sigorta’nın, son tamamlayıcı sağlık sigortası kampanyasını kazanan acentelerini Kıbrıs’ta ağırladığı açıklandı. Türk Nippon Sigorta Genel Müdürü Baturalp Pamukçu, “Hedeflerimize ulaştık” dedi.