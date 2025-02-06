Beyaz eşya ihracatında tehlike çanları: Sektör kritik eşiğe geldi!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:04

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:04

Beyaz eşya ihracatındaki düşüş iki yıldır sürerken, TÜRKBESD Başkanı Gökhan Sığın, “İhracat hacmimiz pandemi öncesi seviyeye geldi ancak sektörümüzdeki daralma kritik bir eşiğe ulaştı” dedi. 2023 yılında sektörün ihracatı yüzde 3 gerileyerek 22,4 milyon adette kaldı, toplam üretim ise yüzde 2 azalarak 31,8 milyon adede düştü. Aralık ayında ihracattaki düşüş yüzde 11’e ulaştı.

İÇ PAZAR CANLI AMA YETERLİ DEĞİL

TÜRKBESD, 2024 yılı değerlendirmesinde, ihracattaki kaybın telafi edilmesi gerektiğine dikkat çekti. Sığın, “İç pazar büyümesini sürdürse de ihracatı artırmak şart. Kaybedilen pazarları geri kazanmak zor olacak” dedi.

İç pazardaki büyüme, sektörde dış pazardaki dalgalanmaların etkisini sınırlasa da yeterli görülmüyor. 2024’te iç pazar hacmi yüzde 7 artarak 10,2 milyon adede çıkarken, toplam pazar yüzde 4 küçüldü. Sığın, 2025 yılı hedeflerinin mevcut rakamları korumak olduğunu belirtti.

MALİYET BASKISI REKABETİ ZORLAŞTIRIYOR

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Özkadı, sanayiciler üzerindeki maliyet baskısına dikkat çekerek, rekabetçiliğin sürdürülebilmesi için girdi maliyetlerinin kontrol altına alınması gerektiğini vurguladı.

YETKİSİZ SERVİS UYARISI

Yetkili servis konusunda ise TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Semir Kuseyri, tüketicilerin yetkisiz servislere karşı dikkatli olması gerektiğini belirtti.