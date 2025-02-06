Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

'BEKLENTİ ANKETİNE BAKMAK LAZIM'

Merkez Bankası’nın yüzde 21’lik enflasyon tahminiyle ilgili değerlendirme yapan Eğilmez, beklentilerde sürekli bir düşüş olduğunu belirterek "En çok etkili olduğunu düşündüğüm reel sektörün beklentisi de 40'lara geldi. Yüzde 5,03 sonrasında sektörel beklenti anketi daha da önem kazandı.