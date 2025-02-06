Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, enflasyonun kalıcı şekilde düşmesi için gerçek önlemler alınması gerektiğini söyledi. Merkez Bankası’nın enflasyon tahminiyle ilgili de konuşan Eğilmez, beklenti anketlerine dikkat çekti. Faiz indirimi konusunda ise bu kez farklı bir karar alınabileceğini belirtti.

cumhuriyet.com.tr
06 Şubat 2025 Perşembe, 10:03
Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

İktisatçı Mahfi Eğilmez, katıldığı TV programında ekonomiye dair değerlendirmelerde bulundu.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

'ENFLASYONU GERÇEK ÖNLEMLERLE İNDİRMEK LAZIM'

Eğilmez, ocak ayı enflasyonunun yüzde 4,5-5 aralığında olmasını beklediğini ancak yüzde 5,03 olarak açıklandığını belirtti. "Belli başlı zamları ocakta yaptık. Geçen yılın ocak ayı yüzde 6,7 idi. Yüzde 5,03 geldiği için yüzde 42,12'ye geriledi. Enflasyonu gerçek önlemlerle indirmek lazım" dedi.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

Kendi hesaplamalarına göre, yılın ilerleyen aylarında enflasyonun düşeceğini ifade eden Eğilmez, "Önümüzdeki üç ay yüzde 2, mayıs-haziranda yüzde 1,5, temmuz-ağustosta yüzde 1, eylül-ekimde yüzde 2, kasım-aralıkta yüzde 3 alınca enflasyon yıl sonu yüzde 29,29'a geliyor" diye konuştu.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

'BEKLENTİ ANKETİNE BAKMAK LAZIM'

Merkez Bankası’nın yüzde 21’lik enflasyon tahminiyle ilgili değerlendirme yapan Eğilmez, beklentilerde sürekli bir düşüş olduğunu belirterek "En çok etkili olduğunu düşündüğüm reel sektörün beklentisi de 40'lara geldi. Yüzde 5,03 sonrasında sektörel beklenti anketi daha da önem kazandı. 

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

Beklenti dönüyorsa iş değişiyor demek. Yüzde 21'lik enflasyon tahminini Merkez Bankası tutmaya devam eder. Yüzde 21 doğru bir tahmin değil ama bence değiştirmez" dedi.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

'MERKEZ BANKASI BU SEFER FAİZ İNDİRMEYEBİLİR'

Faiz indirimi ihtimaliyle ilgili görüşlerini de paylaşan Eğilmez, zamların birikimli etkisinin belirleyici olacağını ifade etti. "Biriktirilmiş zamlar bitti mi? Olmayacaksa enflasyon düşecek demektir. Şubatta geçen yıl yüzde 4,53'tü. Eğer zam yoksa artık gelecek olan 2,5-3 artsa yine enflasyon inecek demektir.

Ünlü iktisatçı Mahfi Eğilmez'den TCMB faiz indirimi ve enflasyon açıklaması: 'Merkez Bankası bu sefer...'

Yönetilen ve yönlendirilen fiyat artışları öteki artışları da etkiliyor. İlave bir şey gelmeyecekse yine enflasyonda düşüş olacak. Bu sefer faiz indirmeyebilir. İndirmemesinde yarar olabilir" değerlendirmesinde bulundu.

Mahfi Eğilmez enflasyon faiz indirimi TCMB

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