Altında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…
6 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları belli oldu. Yurttaşlar altının ne kadar olduğunu merak etti. Peki, Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte 6 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları...
Altın fiyatları güne yükselişle başladı. Yurttaşlar günün altın fiyatlarını merak etti. Peki, Gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? İşte altın fiyatları 6 Şubat 2025 Perşembe...
ALTINDA REKOR DURMUYOR
Dün 2 bin 882 dolar ile rekor kıran ons altın güne 2 bin 862 dolardan tamamlamıştı. Bu sabah yüzde 0,26 artışla 2 bin 869 dolar seviyesinden işlem görüyor.
Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 2 bin 891 doları işaret ederken, buranın aşılması halinde 2 bin 934 dolar hedeflenebilecek. Günün destek seviyeleri ise 2 bin 859 ve 2 bin 812 dolarda izleniyor.
Gram altın: 3 bin 313 TL
Çeyrek altın: 5 bin 461 TL
Cumhuriyet altını: 21 bin 752 TL
Ons altın: 2 bin 870 dolar
Yarım altın: 10 bin 921 TL
Tam altın: 21 bin 661 TL
Gremse altın: 54 bin 318 TL
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