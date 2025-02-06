Altında rekor üstüne rekor! Gram, çeyrek, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? 6 Şubat 2025 Perşembe altın fiyatları…

ALTINDA REKOR DURMUYOR

Dün 2 bin 882 dolar ile rekor kıran ons altın güne 2 bin 862 dolardan tamamlamıştı. Bu sabah yüzde 0,26 artışla 2 bin 869 dolar seviyesinden işlem görüyor.

Analistler ons altın için bugün direnç seviyesi olarak 2 bin 891 doları işaret ederken, buranın aşılması halinde 2 bin 934 dolar hedeflenebilecek. Günün destek seviyeleri ise 2 bin 859 ve 2 bin 812 dolarda izleniyor.