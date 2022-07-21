Beyaz eşya satışları azaldı, Euro’daki düşüş sektörü zorluyor

21 Temmuz 2022 Perşembe, 15:33

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği’nin (TÜRKBESD) yılın ilk yarısına ilişkin iç pazardaki satış ve ihracat verilerini açıkladı.

Buna göre, beyaz eşya iç satışları yılın ilk yarısında yüzde 8 düşüşle 4.3 milyon adede indi.



İhracata bakıldığında ise, haziranda altı ana ürün grubundaki ihracatın yüzde 6 düşüşle 2.1 milyon adede gerilediği görüldü. Beyaz eşya ihracatı 2022 ocak-haziran döneminde yüzde 1 artışla 12.9 milyon adede çıktı.

YIL SONUNDA DARALMA BEKLENTİSİ

TÜRKBESD yetkililerine göre, beyaz eşyada yıl sonunda iç pazarda geçen seneye kıyasla daralmış bir pazar gözlemlenecek, ihracat ise geçen yıla paralel veya geçen yılın biraz üzerinde olacak.

TÜRKBESD Başkanı Can Dinçer, “Veriler, ham madde ve enerji fiyatlarındaki artış, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş, en büyük ihracat pazarlarımızda enflasyonun yükselmesi gibi olumsuzluklara rağmen, güçlü ihracatımızı koruduğumuzu gösteriyor. İç satışlarda düşüş eğiliminin devam ettiğini görüyoruz” dedi.

"ÖTV KALDIRILSIN"

Dinçer, “Ham madde fiyatlarındaki artış, tedarik sıkıntıları ve Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşın bu koşulları daha da ağırlaştırmasıyla, 2022 öngördüğümüz gibi küresel ölçekte zor bir yıl oluyor” dedi.

İç pazarda daralmanın yılın başından bu yana devam ettiğine dikkat çeken Dinçer, “Tüketicilerin alım gücünü desteklemek üzere kredi kartı taksit sayılarının artırılmasının faydalı olacağına inanıyoruz” diye konuştu.

Dinçer, “Ayrıca, ÖTV'nin kaldırılması tüketicilerin ihtiyaçlarını daha rahat karşılamasını sağlayarak, talebi artıracak, üretimin de güçlü şekilde devam etmesini sağlayacaktır” diye konuştu.

"MALİYETLER DOLAR BAZLI"

Dinçer ayrıca, Euro-dolar paritesindeki eşitlenmenin de sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekerek şöyle dedi: “İhracatımızın çok büyük kısmı eurozone bölgesine, maliyetler ise dolar bazlı. Parite bizi zorlayabilecek bir konu.”

Öte yandan, toplantının önemli gündem maddelerinden biri de beyaz eşyanın ana girdisi olan yassı çelik ürünlerine yönelik damping önlemleri oldu.

TÜRKBESD Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Yavuz, yassı çeliğin, beyaz eşya sektörünün maliyet giderlerinin ortalama yüzde 17'sini oluşturduğunu söyledi.