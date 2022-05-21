Artan ekonomik maliyetlerden dolayı yurttaşlar sıfır mobilya ve beyaz eşya alamıyor
Ekonomik krizin giderek artması eşya fiyatlarını da katladı. Yurttaşlar çareyi spotçularda arıyor. Spotçu Serhat Karabulut son dönemde satışların arttığını dile getirdi.
Mobilya, buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın gibi ev eşyalarının fiyatları son dönemde önemli ölçüde arttı. Gelen zamlarla evine eşya almakta zorlanan yurttaşlar, çareyi spotçulara gitmekte buldu. Cumhuriyet, spotçulara ortaya çıkan tabloyu sordu. Spotçu Serhat Karabulut son dönemde satışların arttığını dile getirdi.
Karabulut, “İnsanlar fiyat artışından dolayı, mağazalar, alışveriş merkezleri yerine spotçulara yöneliyor. Biz de Türkiye ekonomisinin içinde bulunan ve ticaret yapan insanlar olduğumuz için fiyat artışından dolayı etkileniyoruz. İnsanlar artık en ucuz ürün alırken bile zorlanıyor” dedi. Karabulut hammaddeden dolayı fiyat artışının olduğunu vurgulayarak “Beyaz eşya ürünlerinin hammaddesi dolara bağlı. Kurdaki artıştan birinci derecede etkileniyoruz. En ucuz üründen, en pahalısına kadar para konusunda bir sıkıntı mevcut” diye konuştu.
FİYATLAR HER GÜN DEĞİŞİYOR
Esnaf İbrahim Yeşilkaya da yurttaşların alım gücü olmadığından ikinci el ürün aradığını belirtti. Yeşilkaya, “Geçen yıl 3 bin liraya sattığımız yatak odasını şu an 9 bin liraya satıyoruz. Ürünler yüzde 200 hatta yüzde 400 arttı. Her ay sunta, MDF gibi ürünlere zam geliyor. Buraya gelenlerin çoğunun alım gücü yok” ifadelerini kullandı. Ekonomi bitti diyen Yeşilkaya, “Orta sınıf ve altı buralara geliyor. Fakat şu anda da fiyatlar yüksek. Türkiye’de ekonomi bitmiş. Her gün fiyatlar değişiyor. İnsanlar da kafalarına göre fiyat uyguluyor. Denetleyen yok, sistem yok. Başıboş bir sistem” dedi.
"GELENLERİN SAYISI ARTIYOR"
Esnaf Mustafa Sonkur, “Maddi durumu iyi olmayanlar geliyor buraya. Çocuğunu evlendirecekler mağazaya gitse 50 bin liraya alacağı ürünleri burada 30 bin liraya alıyor. Ekonomi kötüleştikçe gelenlerin sayısı artıyor” diye konuştu.
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