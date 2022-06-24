Mayısta beyaz eşya satışı arttı, üretim düştü

24 Haziran 2022 Cuma, 00:00

Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD), Mayıs ayı verilerini açıkladı.

Buna göre, 6 ana üründe Mayıs'ta beyaz eşya üretiminin yıllık yüzde 9 düşerek 2,31 milyon adede geriledi.

Bloomberg HT'de yer alan habere göre; mayıs ayında iç satışlar yüzde 6 artışla 706 bin 928 olurken, ihracat yüzde 6 düşüşle 1 milyon 920 bin adet olarak gerçekleşti.

Ocak-Mayıs döneminde üretim yıllık yüzde 5, iç satış yüzde 9 düşerken ihracat yüzde 2 arttı.