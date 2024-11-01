Beyaz et sektöründe soruşturma sürüyor: Bir şirket daha listeye eklendi!
Rekabet Kurulu ocak ayında beyaz et sektöründeki başlayan soruşturmasına yeni bir firmayı daha ekledi.
Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki soruşturmasına yeni bir firmayı daha ekledi. Zincir marketlerde satışı yapılan ürünlerle pazarda etkili olan bu şirketlerin, fiyatlar üzerinde anlaşmaya vardığı tespit edilmişti.
SORUŞTURMA OCAK AYINDA AÇILDI
Kurul, Lezita, As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ, Banvit, Beypiliç, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç hakkında rekabete hassas bilgi paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerini incelemek üzere ocak ayında soruşturma açmıştı.
TOPLAM 1 MİLYAR TL CEZA
Açıklamada, mayıs ayında Lezita, Beypiliç, Şenpiliç ve Keskinoğlu'nun gönderdiği uzlaşma taleplerinin kabul edildiği ve bu teşebbüsler için yüzde 25 indirim uygulanarak idari para cezalarının onaylandığı belirtildi. Sonuç olarak Beypiliç’e 244,6 milyon lira, Keskinoğlu’na 108 milyon lira, Lezita’ya 277,9 milyon lira ve Şenpiliç’e 357,7 milyon lira olmak üzere toplamda 988,2 milyon lira ceza verildi.
Haziranda alınan kararla, Akpiliç, Bakpiliç ve Bupiliç’in de soruşturmaya eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Son olarak Bolez markasıyla sektörde faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ de soruşturmaya dâhil edilmiştir" ifadesine yer verildi.
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