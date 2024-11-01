Beyaz et sektöründe soruşturma sürüyor: Bir şirket daha listeye eklendi!

Rekabet Kurulu ocak ayında beyaz et sektöründeki başlayan soruşturmasına yeni bir firmayı daha ekledi.

Beyaz et sektöründe soruşturma sürüyor: Bir şirket daha listeye eklendi!
Abone Ol google-news
cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.11.2024 - 10:26

Rekabet Kurulu, beyaz et sektöründeki soruşturmasına yeni bir firmayı daha ekledi. Zincir marketlerde satışı yapılan ürünlerle pazarda etkili olan bu şirketlerin, fiyatlar üzerinde anlaşmaya vardığı tespit edilmişti.

SORUŞTURMA OCAK AYINDA AÇILDI

Kurul, Lezita, As Ofis Damızlık Yumurta Yem Gıda San. ve Tic. AŞ, Banvit, Beypiliç, CP Standart Gıda San. ve Tic. AŞ, Erpiliç, Gedik Tavukçuluk, Hastavuk, Keskinoğlu ve Şenpiliç hakkında rekabete hassas bilgi paylaşımı yaparak Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'u ihlal edip etmediklerini incelemek üzere ocak ayında soruşturma açmıştı.

TOPLAM 1 MİLYAR TL CEZA

Açıklamada, mayıs ayında Lezita, Beypiliç, Şenpiliç ve Keskinoğlu'nun gönderdiği uzlaşma taleplerinin kabul edildiği ve bu teşebbüsler için yüzde 25 indirim uygulanarak idari para cezalarının onaylandığı belirtildi. Sonuç olarak Beypiliç’e 244,6 milyon lira, Keskinoğlu’na 108 milyon lira, Lezita’ya 277,9 milyon lira ve Şenpiliç’e 357,7 milyon lira olmak üzere toplamda 988,2 milyon lira ceza verildi.

Haziranda alınan kararla, Akpiliç, Bakpiliç ve Bupiliç’in de soruşturmaya eklendiğine dikkat çekilen açıklamada, "Son olarak Bolez markasıyla sektörde faaliyet gösteren Ege-Tav Ege Tarım Hayvancılık Yatırım Tic. ve San. AŞ de soruşturmaya dâhil edilmiştir" ifadesine yer verildi.


Etiketler: #rekabet kurulu #Beyaz et #ceza

İlgili Haberler

Beyaz et sektöründeki 4 firmaya rekabet cezası

Beyaz et sektöründeki 4 firmaya rekabet cezası
Doğayı kirletmeye devam etti: Beyaz et firmasına 4'üncü ceza

Doğayı kirletmeye devam etti: Beyaz et firmasına 4'üncü ceza
Ulusal Et Konseyi duyurdu: Kırmızı et fiyatlarına zam geldi!

Ulusal Et Konseyi duyurdu: Kırmızı et fiyatlarına zam geldi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler