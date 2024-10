Ulusal Kırmızı Et Konseyi’nin açıkladığı fiyatlarda aylık yüzde 1.4, yıllık yüzde 75’i bulan artışlar var

Yayınlanma: 30.10.2024 - 04:00

Güncelleme: 30.10.2024 - 04:00

Yurttaşlar tüm yurtta Cuhmruiyetin 101’inci yılını kutlarken yeni zam haberleri gelmeye devam etti. Ulusal Kırmızı Et Konseyi (UKON), zamlı et kesim fiyatlarını paylaşırken doğalgaz fiyatlarına yeni bir zam iddiası da ortaya atıldı. UKON’un paylaştığı yeni fiyatlarda aylık yüzde 1.4 yıllık ise yüzde 75 zam görüldü. Kasaplar her geçen gün daha da düşen satışlar sebebiyle zamlı fiyatları tezgâha yansıtamadıklarını söylerken tüketiciler “Nefes alacak yerimiz kalmadı” dedi.

UKON et fiyatı listesini ekim ayı içinde dört kez güncelledi. Ekim başında 380 lira olan kuzu bıçak yağsız etin Türkiye genelindeki ortalama fiyatı, ekim sonunda 387 lira oldu. Bölgeler bazında bakıldığında en yüksek fiyat 410 lira ile nüfusun büyük bölümünün yaşadığı Marmara’da görüldü. Marmara’yı 402 lira ile Ege, 396 lira ile Karadeniz bölgesi izledi.

KASAPTA 800 TL

Bunların kesim fiyatları olduğunu belirten kasaplar kuzu kuşbaşı satış fiyatının 800 liraya kadar çıktığını hatırlattı. Kesim fiyatlarındaki artışların tezgâh fiyatlarına yansıtılamadığını söyleyen Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, “Satışlar zaten durma noktasına geldi. Vatandaşın alım gücü kalmadı ki eskiden günde bir dana satan kasap şu an yarım satamıyor. 1 kilo alan vatandaş yarım kilo alırken 40 kere düşünüyor. Onu da kredi kartıyla alıyor. Eskiden bize borçlanırdı, şimdi bankaya borçlanıyor. Bankanın kartlı alışverişlerde bizden kestiği yüzde 4’ü bulan komisyonu da zaten var olan zararımıza zarar katıyor” dedi.

DOĞALGAZ SIRADA

Öte yandan yaz aylarının ortasında yapılan doğalgaz zamlarına karşı ne yapacağını henüz kara kara düşünen yurttaşlara, doğalgazda yeni zam hazırlığı haberi geldi. Prof. Dr. Şenol Babuşcu, doğalgazda yüksek kullanım yapan abone gruplarındaki sübvansiyonların kaldırılması için çalışmalar yürütüldüğünü söyledi.

Zamlar karşısında tüketicinin nefes alacak gücü kalmadığını söyleyen Tüketici Koruma Derneği Başkanı Aziz Koçal ise “Kiradan gıdaya bu zam furyası durmuyor. İnsanlar her sabah daha düşük alım gücüyle uyanıyor. Acilen insanca yaşayacak ücret zammı gerekiyor. Bu yıl insani bir asgari ücret belirlenmezse bu açlık 2025 yılına da uzanmış olacak. Sabrımız kalmadı. Sosyal yardımlarla ayakta duran bir toplum olmak istemiyoruz. Asgari ücret belirleme toplantıları başlayınca biz de sendika ve emek örgütleriyle birlikte sokakta olacağız” diye konuştu.