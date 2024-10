Ulusal Et Konseyi duyurdu: Kırmızı et fiyatlarına zam geldi!

Yayınlanma: 29.10.2024 - 15:23

Güncelleme: 29.10.2024 - 15:25

Ulusal Et Konseyi'nin (UKON) açıkladığı yeni rakamlarla birlikte Türkiye genelinde karkas et fiyatları arttı. Karkas et fiyatları bölgelere göre değişiklik göstermekte. Karadeniz ve Marmara bölgelerinde fiyatlar daha yüksekken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde et fiyatları daha uygun seviyelerde seyrediyor. Ulusal Et Konseyi (UKON) karkas et fiyatlarına zam geldiğini duyurdu ve yeni listeyi açıkladı.

#UKON #DanaKuzuKarkas #DanaKuzuKarkasFiyatları 24.10.2024 Tarihinde Alınan Kombinalar ve Kesimhanelerden Alınan Haftalık Yağsız Dana ve Yağsız Kuzu Fiyatları Diğer Haftalar için : https://t.co/PR8ySVD0CH pic.twitter.com/w7NZqZsqOq — U.Kırmızı Et Konseyi (@Ukonorg) October 25, 2024

UKON'un açıkladığı yeni listeye göre;

Ege Bölgesi

Dana Karkas Et: 316,67 TL

Kuzu Karkas Et: 331,67 TL

Marmara Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,17 TL

Kuzu Karkas Et: 388,92 TL

Akdeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 320,75 TL

Kuzu Karkas Et: 351,52 TL

İç Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 321,91 TL

Kuzu Karkas Et: 372,65 TL

Doğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 326,00 TL

Kuzu Karkas Et: 357,04 TL

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Dana Karkas Et: 313,75 TL

Kuzu Karkas Et: 353,80 TL

Karadeniz Bölgesi

Dana Karkas Et: 337,50 TL

Kuzu Karkas Et: 398,40 TL

Ortalama Karkas Et Fiyatları (Türkiye Geneli)

Dana Karkas Et: 323,25 TL

Kuzu Karkas Et: 364,86 TL