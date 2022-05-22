ABD Büyükelçisi Flake, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı
ABD Büyükelçisi Jeff Flake, İstanbul'da düzenlenen miting öncesinde Büyükelçilik tarafından yayımlanan gösteri uyarısı nedeniyle Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı. Flake'e söz konusu uyarıdan duyulan rahatsızlık iletildi.
Dışişleri kaynaklarından alınan bilgiye göre; ABD Büyükelçiliği'nce dün İstanbul'da düzenlenen CHP mitingi öncesinde yayımlanan 'uyarı' açıklamasından Ankara'nın duyduğu rahatsızlık, bugün Dışişleri Bakanlığı'na çağrılan ABD Büyükelçisi Jeff Flake'e iletildi.
Flake'e, söz konusu gösteri uyarısında, "bu tür mitinglerde emniyet birimleri tarafından alınan önlemler hakkında asılsız iddiaların yer aldığı" belirtildi. Büyükelçi'ye "kolluk kuvvetlerince orantısız güç kullanımının ciddi bir sorun olduğu, ABD'de bu nedenle yaşanan olaylar ortadayken siyasi parti mitinglerinin Türk demokrasisinin köklü bir geleneğini oluşturduğu ve Türkiye'de bu konuda sanki önemli bir problem varmış izlenimi yaratılmasının kabul edilemez olduğu" ifade edildi. Ayrıca,"mitingin dün sorunsuz bir şekilde gerçekleştirildiği ve herhangi bir olayın yaşanmadığı" ifade edildi.
Büyükelçi Flake'e, "ABD makamlarınca kendi vatandaşlarına yönelik olarak bundan sonra yayımlanabilecek seyahat, gösteri uyarılarının gerçekler dikkate alınarak hazırlanmasının beklendiği" iletildi.
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