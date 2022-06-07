AKP'li Reyhanlı Belediyesi millet bahçesi için 6.7 milyon TL harcadı

07 Haziran 2022 Salı, 10:31

Giderek derinleşen ekonomik kriz, AKP’li yerel yönetimlerin astronomik harcamalarını durduramadı. Hatay’ın 105 bin nüfuslu Reyhanlı ilçesine yapılacak millet bahçesinin maliyeti, bağlantı yolları ile birlikte 7 milyon TL’ye dayandı.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; AKP’li Mehmet Hacıoğlu idaresindeki Reyhanlı Belediyesi 23 Kasım 2020 tarihinde, “Yenişehir Gölü Çevresinin Millet Bahçesi Olarak Düzenlenmesi” başlıklı ihale açtı. Toplam dokuz şirketin ilgilenerek doküman satın aldığı ihaleye iki şirket teklif sundu.

İdare, tekliflerden birini geçersiz sayarak “Çelik Karo Parke” isimli şirketi ihalede rakipsiz bıraktı. Çelik Karo Parke isimli şirketle 3 Aralık 2020 tarihinde 4 milyon 600 bin TL’lik sözleşme imzalandı.

2 MİLYON 170 BİN TL’LİK ANLAŞMA

İlçede Aralık 2020’de yapımına başlanan millet bahçesi, 31 Aralık 2021 tarihinde tamamlandı. Belediyenin millet bahçesine yönelik harcamaları 4.6 milyon TL ile de sınırlı kalmadı. 17 Mayıs’ta, millet bahçesi içerisi ile bahçeye giden yolların beton asfalt ile kaplanması için bir ihale daha gerçekleştirildi.

İhale kapsamında Ankara merkezli bir şirket ile 2 milyon 170 bin TL’lik anlaşma yapıldı. Böylelikle millet bahçesinin idareye maliyeti 6.7 milyon TL oldu.

AKP’li belediyelerin millet bahçesi sevdası, kamu ihale istatistiklerine de yansıdı. Maliyetleri ile öne çıkan son millet bahçeleri kayıtlara şöyle geçti:

•Pütürge Belediyesi, RTE Millet Bahçesi için 4.7 milyon TL’yi gözden çıkardı.

•Malatya Büyükşehir Belediyesi, 100’üncü Yıl Millet Bahçesi için bir şirket ile 172 milyon TL’ye anlaştı.

•Güngören Belediyesi’nin Güneştepe Millet Bahçesi’nin maliyetinin 19.8 milyon TL olduğu bildirildi.