Yozgat'ta ekmeğe zam!

Yayınlanma: 14.07.2023 - 16:49

Güncelleme: 14.07.2023 - 16:58

Yozgat’ta girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle fırıncıların talebi üzerine 20 Temmuz’dan itibaren 210 gram ekmek 6,5 TL oldu.

Yeni tarife ile 200 gram pide ve yöresel parmak çörek ile simit ve kıymalı pide pişirme fiyatı da zamlandı. Pide ve parmak çörek fiyatı da 5 liradan 7 liraya çıktı. Simidin fiyatı 5 liradan 7 lira 50 kuruşa çıkartılırken, pişirme fiyatı 7 lira olan 210 gram kıymalı pide için de artık 7 lira 50 kuruş alınacak.

Yozgat Esnaf ve Sanatkârlar Odalar Birliği (ESOB) Başkan Vekili, Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Eyüp Coşgun, asgari ücrette yapılan artış sonrasında girdi maliyetlerinin de arttığına dikkat çekerek, "Ekmek fiyatlarımız uzun süredir üzerinde maliyetlerle alakalı çalışmalar yapıyorduk. Bildiğiniz gibi işçi maliyetlerimiz artı, sigorta maliyetlerimiz arttı, un son bir ayda iki kere zam yedi. Bütün maliyetlerimiz arttığı için il merkezi ve ilçeler dahil olmak üzere fırıncı esnafımız, esnaf odaları birliğinden bizden talepte bulundular" dedi.

"ZAM YAPMADAN BÖYLE GİTMEK İSTERİZ"

Coşgun, fırıncıların 200 gram ekmeğe 2 lira 50 kuruş artırılarak 7 liraya çıkartılmasını talep ettiklerini, çevre illerdeki ekmek fiyatlarını ve girdi maliyetlerinin etkilerini hesaplayarak bir fiyat belirlediklerini söyledi.

Coşgun, şöyle konuştu:

"Onların talepleri 7 liraydı. Biz de biraz daha fedakârlık yapmalarını istedik, sağ olsunlar fırıncılarımız da halkımızı düşünerek fedakârlık yaptılar. 200 gramdı eskiden şu an 210 gram ekmeğimizi 6,50 lira olarak belirledik. Tarifeler 20 Temmuz Perşembe gününden itibaren geçerli kılınacak. Bunun yanı sıra parmak çörek 210 gram 7 lira, lavaş dediğimiz pide 210 gram 7 lira şeklinde fiyat belirledik. Fırıncımız, esnafımız memnun, fedakârlık yaptılar. Halkımız da bizi hoş görecektir, çünkü maliyetlerimiz arttı. İnşallah hayırlı olur. Bu şekilde de biz tekrar bir sene zam yapmadan böyle gitmek isteriz."