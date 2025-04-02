Bilecik’te fabrikada üretim durdu: İşçiler hak arayışında

Yayınlanma: 02.04.2025 - 17:33

Güncelleme: 02.04.2025 - 17:33

Geçtiğimiz yıl konkordato sürecine giren İstikamet Döküm'ün, mahkemenin aldığı son kararla konkordato süreci kaldırıldı. Kararın ardından, 28 Mart Pazartesi günü icra yetkilileri fabrikaya gelerek şirkete ait hammadde ve üretim malzemelerine el koymaya başladı. Haciz işlemleri kapsamında fabrika içerisindeki malzemeler tahliye edilirken, üretimin tamamen durduğu bildirildi. Üretimin durmasıyla birlikte işçiler fabrika önünde toplanarak gelişmeleri yakından takip etti.

“400 KİŞİNİN EKMEĞİNDEN EDİLMESİ KİME NE FAYDA VERECEK''

Yaşanan bu süreç üzerine sendika temsilcileri ve fabrika yetkilileri bir araya gelerek görüşmeler gerçekleştirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Özçelik İş Sendikası Ankara Bölge Başkanı Cemalettin Köse, şu ifadeleri kullandı:

"Bizim kimseyle bir derdimiz yok. İşverenimizle, işçimizle, sendikamızla çok güzel bir aile ortamında çalışma yapıyorduk. 400 kişinin istihdam edildiği bu fabrikanın kapatılmasına asla göz yummayacağız. Fabrikamızın, işçimizin yanındayız. İşçimiz fabrikasına sahip çıkmak için hiçbir yasa dışı eyleme başvurmadan burada işvereniyle sendikasıyla işçisiyle birlik ve beraberlik içerisinde ekmeğimize sahip çıkmanın derdindeyiz. Ama gelinen noktada gerçekten ülkemiz adına hoş olmayan göstergeler var. Birilerinin alacağı var diye 400 kişini ekmeğinden edilmesi kime ne fayda verecektir? Birileri elbette alacaklarını alacaktır ama fabrikayı da çalışamaz hale getirmeleri anlaşılır gibi değildir. Yetkililere sesleniyoruz, hükümete sesleniyoruz. Biz fabrikamızı geri istiyoruz. Ekmeğimizi geri istiyoruz. Bir an önce bu fabrikanın yeniden ayağa kaldırılması için işverenimize ve işçimize gereken desteğin verilmesini arzu ediyoruz.

Bizim esas amacımız bu fabrikanın yeniden ayağa kaldırılması. Hiç kimse kendi başına hareket etmesin. Biz sendika olarak hukukçularımızla hem işverenimiz hem biz hukuki olarak sizleri maddi bir kayba uğramamanız için elimizden gelen gayreti göstereceğiz. İyi senaryo da kötü senaryoda konuşuldu. İyi senaryomuz bu fabrikanın ayağa kaldırılması. 10-15 gün içerisinde burasının tekrar üretime geçmesi ile ilgili çalışmalar devam edecek. Kötü senaryo olursa da bununla ilgili gerekenler hepsi yapılacak ve sizin maddi bir kayba uğramanız engellenecek.”