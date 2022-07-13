Bilet Kamil Koç, otobüs isimsiz

13 Temmuz 2022 Çarşamba, 12:13

Bayram tatilinin ardından yola çıkmak için Kamil Koç firmasından otobüs bileti alan yurttaşlar, otobüs bozuldu iddiası ile firma tarafından başka bir otobüse bindirilmeye çalışıldı. Otobüs üzerinde Kamil Koç’a ait herhangi bir logonun olmaması dikkat çekerken otobüs içerisinden gelen yüksek sesler yurttaşları tedirgin etti.

“TAYYİP BABANIN MÜLTECİ ARABASI, HİÇBİR ŞEY YAPAMAZSINIZ”

Sinop-Karabük- İstanbul istikametinde hareket edecek otobüse Karabük’ten bindirilmeye çalışılan yurttaşlar duruma itiraz etti. İtirazlar sırasında yolcular otobüsün Kamil Koç firmasına ait olduğuna inandırılmaya çalışılırken, yurttaşlar durumu trafik ekiplerine bildirdi.

Yolcuların bu itirazına karşılık otobüs şoförü ise “Bu otobüs Tayyip babanın mülteci arabası, boşuna uğraşmayın hiçbir şey yapamazsınız” diye bağırarak karşılık verdi.

“OTOBÜS EHLİYETİ BİLE YOK”

“Hadi kardeşim oyalanmayın biniyorsanız binin, kaç saattir yoldayım ben haberiniz var mı? diyen şoförün önce Ağrı’ya mülteci taşıdığı oradan İstanbul’a geldiği, İstanbul’dan Sinop’a, Sinop’tan Karabük’e geldiği öğrenilirken ikinci şoförün ehliyetinin otobüs sürmek için yasal olmayan B sınıfı ehliyeti olduğu öğrenildi.

Polisin ikinci şoförü görmek istiyorum demesi üzerine öğrenilen gerçekler ile ikinci şoför, aslında şoför olmadığını yardım için geldiğini ifade etti.

“Ben yardım için gelmiştim, şoför falan değilim” diyen görevli “Yardıma geldim pişman oldum. Ben artık çalışmıyorum, şu an istifa ettim diyerek” olaydan sıyrılmaya çalıştı.

YOLCULAR: “ŞOFÖR OTOBÜSÜN KONTROLÜNÜ KAYBETTTİ”

Sinop’tan binen yolcular, Karabük’te yaşanan olay ardından otobüsün Kamil Koç’a ait olmadığı gerçeği ile yüzleşirken yolculuğun hiç güvenli olmadığını dile getirdiler.

“Sinop’tan buraya şans eseri geldik. Şoför sürekli şerit ihlali yaptı, otobüsün kontrolünü kaybetti” diyen yolcular, otobüs içinde koltuk numaralandırılması olmadığı için rastgele oturtulduklarını ve otobüste sürekli kavga çıktığını ifade ettiler.

Sinop’ta da Karabük’te de terminal içine girmeyen otobüs, yolcuları yol kenarındaki belediye otobüs duraklarından bindirmeye çalıştı.

BU KADAR USÜLSÜZLÜĞE RAĞMEN KAMİL KOÇ’A CEZA YOK!

Yaklaşık iki saat hareket etmesi engellenen otobüsün Nesgün Turizm’e ait olduğu belirlenirken, firmaya yedek şoförsüz yolculuk yapmaktan, sürat veya katedilen mesafe gibi bilgileri kaydetmek için kullanılan takograf cihazında ehliyet bilgilerinin 9 saattir işlenmemiş olmasından ceza yazılırken Kamil Koç’a hiçbir cezai işlem uygulanmadı.

Kamil Koç’a cezai işlem uygulanmamasına itiraz eden yolculara polis, “Firma sizi bilgilendirmiş burada bir usülsüzlük yok. Gerekli şeyler için diğer firmaya idari para cezası uygulandı” dese de yolcular bilgilendirilmedikleri konusunda ısrarcı oldular.

Yolcular, Kamil Koç tarafından SMS yolu ile sadece otobüsün 2+1 hat kotluk düzeninden 2+2 koltuk düzenine geçildiği bilgisi verildiğini ifade etti. SMS’te şu ifadelere yer verildi:

“ Değerli Yolcumuz;

Operasyonel nedenlerden dolayı aracınız 2+1 rahat hat koltuk düzeninden 2+2 koltuk düzenine çevrilmiştir. Araç içerisinde koltuk numaralarınızda değişiklikler olabilir. Bu durumdan dolayı siz değerli yolcularımızdan özür diler, anlayışınız için teşekkür eder, iyi yolculuklar dileriz.”

OTOBÜSÜN YOLA ÇIKMASINA İZİN VERİLDİ

Yaklaşık 2 saat yola devam etmesine izin verilmeyen ve farklı sebeplerden idari cezaya çarptırılan Kamil Koç yolcularını taşıyan Nesgün Turizm’in, yedek şöfor bulunması halinde yola devam edebileceği bildirildi.

Karabük’ten başka bir firmadan yedek şoför tesis edilen otobüs tüm ihmallere rağmen tekrar yola çıktı.