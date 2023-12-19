Biletlere enflasyon üzerinde zam

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Yüksek Hızlı Tren (YHT) bilet fiyatlarına enflasyonun üzerinde zam yaptıklarını itiraf etti.

Sefa Uyar
Yayınlanma: 19.12.2023 - 04:00
Biletlere enflasyon üzerinde zam
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Yüksek Hızlı Tren (YHT) biletlerine son iki yılda 8 kez zam yapıldı. Bütçe görüşmelerinde CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, konuyu Bakan Uraloğlu’na sordu. Uraloğlu yazılı yanıtta, “2023 yılında YHT biletlerine, yıllık enflasyonun üzerinde zam yapılmıştır” dedi. 

Yanıta tepki gösteren Çakırözer, “YHT biletlerine en az yüzde 140 zam yapıldı. Emekliye, memura, çalışana zam yapmaya geldiğinde enflasyonu düşük gösterenler, iş vatandaşa gelince yüzde 140’ları bulan zam yapıyor” diye konuştu.


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