Raylarda yürürken Yüksek Hızlı Tren (YHT) çarptı

Kocaeli’de raylarda yürüyen bir kişiye İstanbul-Ankara seferini yapan yüksek hızlı tren çarptı. Yaya ağır yaralanırken, seferler durduruldu.

İHA
Yayınlanma: 20.11.2023 - 14:40
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Olay, saat 13.50 sıralarında Dilovası bölgesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul-Ankara seferini yapan Yüksek Hızlı Tren (YHT), raylarda yürüyen vatandaşa çarptı.

Makinist olayın ardından treni durdurdu. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan vatandaş, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Yaralının durumunun ağır olduğu bildirildi. Kazanın ardından tren seferleri durduruldu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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