BİM, A101 ve ŞOK'ta KDV indirimi çilesi
Temel gıdada yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından BİM, A101 ve ŞOK emekçileri etiket değiştirmek için dün gece yarısına kadar mesai yaptı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerindeki yüzde 7’lik KDV indiriminin ardından marketlerde etiket değişimi başladı.
BİM, A101 ve ŞOK’ta çalışan emekçiler gece yarısına kadar mesaiye bırakılırken, sabah 07.30’da tekrar iş başı yapmak zorunda kaldı.
''ÇİLESİ MARKET İŞÇİSİNE YÜKLENİYOR''
Konuya ilişkin Mağaza Market-Sen tarafından yapılan açıklamada, “KDV indiriminin ardından marketler etiketleri değiştiriyor. Ancak çilesi market işçisine yükleniyor. A101, ŞOK, BİM bu gece fazla mesai yaptırıyor; yarın sabah 07.30’da işçileri iş başı yapmaya zorluyor” denildi.
''BİZE EMİR BUYURUYORLAR''
Market-Sen’e üye bir işçi çektiği videoda ise, “Gecenin bir vaktinde biz etiket değiştiriyoruz. Saat 12, hâla mağazadayız, mağaza kapanmamış. Bize emir buyuruyorlar, mağazadan çıkılmayacak, etiket değiştirilecek” diye konuştu.
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