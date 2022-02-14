Son dakika: BİM, CarrefourSa ve Migros'tan 'KDV' açıklaması
Son dakika haberi: Artan gıda fiyatlarının ardından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV oranının yüzde 1'e çekildiğini duyurdu. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra BİM, CarrefourSa ve Migros'tan 'KDV' açıklaması geldi.
Enflasyon ocak ayında yüzde 50'ye yaklaşarak 20 yılın yeni zirvesine yükselirken, enflasyonu düşürmek için hafta sonunda temel gıdada KDV indirimi açıklandı.
Temel gıda ürünlerinde yüzde 8 olan KDV yüzde 1'e çekilirken, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, sektörden yüzde 7 indirim istediğini, böylece gıda ürünlerinde yüzde 14 indirim beklediklerini söyledi.
MİGROS: ÜRÜNLERİN FİYATI İNDİRİLDİ
KDV indirimleri bugün yürürlüğe girerken, Migros'tan yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Kararı ile temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesinin ardından 20 binin üzerinde ürünün fiyatının bu doğrultuda indirildiği belirtildi.
CARREFOURSA: BU KARAR DOĞRULTUSUNDA DÜZENLEDİK
CarrefourSa tarafından yapılan açıklamada ise, "Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi açıklamasının ardından 42 bin ürünümüzün fiyatını bu karar doğrultusunda düzenledik" ifadelerine yer verildi.
BİM: RAFLARIMIZA YANSITMIŞ BULUNMAKTAYIZ
BİM açıklamasında, "13 Şubat 2022 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan kararda belirtilen ürünlerde yüzde 8'den yüzde 1'e indirilen KDV oranlarını 14 Şubat 2022 tarihi itibarıyla raflarımıza yansıtmış bulunmaktayız" denildi.
İlgili Haberler
- Uzmanlardan temel gıdada KDV indirimine dikkat çeken yorum: Hayat pahalılığını çözmez
- Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi enflasyonu nasıl etkileyecek?
- Temel gıda ürünlerinde KDV indirimi hangi ürünlerde geçerli?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Beylikdüzü'nden dehşet anları: Sopayla parçaladı
- 'Kıymalı yumurtalı pide 14 TL vekilime Meclis'te'
- 'Dayanırsın rüşvete, iftiraya, yalana'
- Falyalı suikast sonucu öldü: Görüntüler ortaya çıktı
- Çocuğunu ocakta su kaynatarak ısıtmaya çalışmıştı
- Elektrik faturasına isyan sürüyor
- 'A4 kağıtlarının üzerinde namaz kılıyordum'
- O konuşmanın videosu ortaya çıktı!
- Yolu trafiğe kapatarak dakikalarca oyun oynadılar
- Yurttaşın 'ekmek' çilesi bitmiyor!
En Çok Okunan Haberler
- Muharrem Sarıkaya geri döndü
- Asri zaman düzenbazı: 'Tinder Avcısı'
- Dehşeti anlattı: Anestezi olmadan...
- Cinayet şüphelisi: 'Pişmanım, ama hak etti'
- CHP'li vekil 100 lirayla pazarda!
- AYM Başkanı içler acısı durumu anlattı
- Türk astronomlar uzayda iki gezegen keşfetti
- 10 milyon lira değerinde 'balina kusmuğu' ele geçirildi
- Dehşeti anlattı: Anestezi olmadan...
- BİM, CarrefourSa ve Migros'tan 'KDV' açıklaması