BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitledi
Şok, Migros, CarrefourSA, A101 ve Happy Center marketlerinin ardından BİM de ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.
Şok, Migros, CarrefourSA, A101 ve Happy Center marketlerinin ardından bir market daha fiyat sabitleme kararı aldı. BİM, ocak ayı boyunca 500 ürünün fiyatını sabitlediğini duyurdu.
BİM'in resmi internet sitesinde yer alan açıklamada, BİM için müşterilerinin menfaatinin kısa vadeli yüksek kardan daha önemli olduğu belirtildi.
BİM'in kurulduğu günden bu yana temel prensibinin yüksek kaliteli ürünleri her zaman uygun fiyata müşterilere sunmak olduğu aktarılan açıklamada, "Üzerimize düşen sorumluluk bilinciyle uyguladığımız indirimler, fiyatı değişmeyen ürünler ve birçok üründe sabitlediğimiz fiyatlarla halkımızın her zaman yanındayız." ifadeleri kullanıldı.
"Birlikten Berekete #KazananTürkiye" başlıklı açıklamada, 250’den fazla ürünün son 3 aydır fiyatının değişmediği, ocak ayı boyunca da 500 ürünün fiyatının sabitlendiği bildirildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- ‘Ateş’ olmayan yerden duman çıkmaz
- Diyanet'te Ali Erbaş krizi
- Doğukan Çep'in ifadesi ortaya çıktı
- Evinde ölü bulunan eski MHP'li başkanın son paylaşımı
- MHP'den üstü kapalı Sinan Ateş açıklaması
- Sinan Sardoğan tutuklandı mı?
- BİM'de kadınların görüntülerini çekti: Komiser çıktı!
- Yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda ölü ve yaralı var
- Polislerin ifadesi ortaya çıktı
- Alkole dev zam geldi!