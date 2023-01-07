Markette feci kavga: Kasiyerin başını tezgaha vurarak darbettiler
Şişli’de markete giden iki kadın, reyondan aldıkları ürünün fiyatı kasada farklı çıkınca, tartıştıkları kasiyer kadına saldırdı. Saldırı anı kameralara yansırken, kasiyer kasaya sıkıştırılıp başı metal tezgaha vuruldu. Gözaltına alınan 3 şahsın birbirlerinden şikayetçi olduğu öğrenildi.
İstanbul Şişli'de akşam saatlerinde markete gelen müşteri iki kadın, reyondan ürün aldı. Şahıslar ardından ödeme yapmak için kasa sırasına girdi. Sıraları gelen iki kişi aldıklarını okutması için kasadaki kasiyere verdi. Ancak iddiaya göre okutulan ürünün fiyatı reyondakinden farklı çıktı.
Bunun üzerine şahıslar ile kasiyer arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine kasiyere saldırdılar. Yaşanan kavgada kasiyer kadın, şahıslar tarafından kasaya sıkıştırıldı. Burada darbedilen kasiyerin başı metal tezgaha da vuruldu.
KAÇMALARINI ENGELLEDİ
Olayın ardından darbedilen kasiyer kadın, marketin kapısını kilitleyerek saldırgan iki kişinin kaçmasını engelledi ve polis ihbarında bulundu.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, birbirlerinden şikayetçi olan 3 kadını gözaltına aldı. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan şahıslar, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
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