BİM'den 'ceza' duyurusu
BİM Rekabet Kurumu tarafından kesilen para cezasında yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanarak 718.6 milyon lira ödeme yaptığını duyurdu.
Şirketten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada iletilen para cezasının yüzde 25 erken ödeme indiriminden faydalanılarak 718,6 milyon TL olarak 17 Şubat tarihinde ödendiği belirtildi.
Açıklamada, şirketin sermaye piyasası mevzuatına göre düzenlenecek olan 31 Aralık 2021 tarihli mali tablolarında ilgili para cezası tutarında karşılık ayrılacağı da ifade edildi.
''YASAL SÜRE İÇİNDE DAVA AÇILACAK''
Şirket cezanın ödenmesi veya şirket mali tablolarına yansıtılmasının cezaya konu suçlamaların kabul edildiği anlamına gelmediği, cezanın iptaline ilişkin ilgili mahkemede yasal süre içinde dava açılacağı belirtildi.
BİM'E 958.1 MİLYON TL CEZA
Rekabet Kurumu tarafından BİM'in de dahil olduğu beş zincir market ve bir tedarikçi şirkete toplamda 2,7 milyar liralık idari para cezası verildiği duyurulmuştu. Bu kapsamda BİM'e 958.1 milyon TL ceza kesilmişti.
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