Tek seferde en yüksek tutar: Hazine, milyarlarca dolar borçlandı
Hazine beş yıl vadeli tek seferde gerçekleştirdiği en yüksek tutarlı sukuk ihracıyla 3 milyar dolar borçlandı.
Bakanlığın internet sitesinde yayımlanan duyuruya göre, 16 Şubat 2022 tarihinde uluslararası sermaye piyasalarında kira sertifikası ihraç edilirken, 5 yıl vadeli (24 Şubat 2027) ihracın tutarı 3 milyar dolar ve kira oranı yüzde 7,250 (Mid Swap + 524,7 baz puan) olarak gerçekleşti.
İhraç tutarı 24 Şubat 2022 tarihinde hesaplara girecek. İhraca 200'den fazla yatırımcı, ihraç tutarının 3 katından fazla talep gösterdi.
YÜZDE 66'SI ORTA DOĞU ÜLKELERİNE SATILDI
Kira sertifikasının yüzde 66'sı Orta Doğu, yüzde 12'si ABD, yüzde 12'si Birleşik Krallık, yüzde 5'i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 4'ü Türkiye ve yüzde 1'i Asya'daki yatırımcılara satıldı.
SON İHRACINI EYLÜL AYINDA YAPMIŞTI
Hazine uluslararası piyasalardaki bundan önceki son ihracını kur krizi öncesi Eylül ayında yapmıştı. Eylülde 2028 ve 2033 vadeli borçlanmalarda nihai getiriler sırasıyla yüzde 5.7 ve yüzde 6.5 olmuştu.
11 MİLYAR DOLAR BORÇLANMA ÖNGÖRÜLÜYOR
Refinitiv verilerine göre, Hazine'nin 21 Şubat'ta itfa edeceği 2 milyar dolar tutarında eurobondu ve 25 Şubat'ta itfa edeceği 1.1 milyar dolar tutarında yurtiçi tahvili bulunuyor.
Geçen yıl uluslararası sermaye piyasalarından hedefleri doğrultusunda 10 milyar dolar borçlanma gerçekleştiren Hazine, 2022'de 11 milyar dolar borçlanma öngörüyor. Yılın ilk ihracı ile bu tutarın 3 milyar dolarlık kısmı da dün tamamlanmış oldu.
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