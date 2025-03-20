Son dakika... Merkez Bankası gecelik faiz oranını yükseltti!

Yayınlanma: 20.03.2025 - 17:50

Güncelleme: 20.03.2025 - 17:57

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, finansal piyasalardaki son gelişmeleri değerlendirerek önemli bir karar aldı. Enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri dikkate alan Kurul, sıkı parasal duruşu destekleyici önlemler almayı uygun gördü.

FAİZ ORANI YÜKSELTİLDİ

Bu çerçevede, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46'ya yükseltti. Öte yandan, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 42,5'te sabit tutulurken, gecelik borçlanma faizi ise yüzde 41'de kaldı.

Ayrıca, piyasalardaki oynaklıkları sınırlamak amacıyla TL ve döviz likiditesine yönelik yeni tedbirler alındığı bildirildi. Merkez Bankası, finansal piyasaların etkin işleyişini sağlamak için gerekirse ek önlemler alma kararı aldığını da duyurdu.

Kurul, enflasyonun belirgin ve kalıcı şekilde bozulması halinde para politikasının sıkılaştırılacağını belirtti. Alınan kararların şeffaf ve veri odaklı bir çerçevede gerçekleştirileceği vurgulandı. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti ise beş iş günü içinde yayımlanacak.

Açıklamanın tamamı şu şekilde:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır. Bu doğrultuda Kurul, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 46’ya yükseltilmesine karar vermiştir. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 42,5’te, Merkez Bankası gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’de sabit tutmuştur. Ayrıca, piyasadaki oynaklığı sınırlamak üzere TL ve döviz likiditesine yönelik tedbirler alınmıştır. Finansal piyasaların etkin işleyişinin sürdürülmesi amacıyla gerekli görülmesi halinde ek önlemler alınacaktır.

Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır. Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır. Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır."