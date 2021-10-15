BİM'den yeni atak: 51.3 milyon TL'ye domates şirketi satın aldı
BİM, Bircan Fide paylarını satın aldı. KAP'a yapılan açıklamada 51,3 milyon TL bedelle satın alındığı bildirildi.
Bim, Afyon'da topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide'nin tamamını 51.3 milyon liraya satın aldığını duyurdu.
Şirket'ten konu ile ilgili KAP'a yapılan açıklamada şu bilgiler verildi:
"Şirketimizin taze meyve ve sebze kategorisinde tedarik sürdürülebilirliğini iyileştirmek adına, Afyon'da jeotermal seralarda topraksız tarım usulü ile domates üreten Bircan Fide Tohum Tarım Nakliyecilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Bircan Fide") paylarının tamamı 51,3 milyon TL bedelle Şirket'imiz tarafından satın alınmıştır. Bircan Fide'nin 700 dönüm arazi üzerinde 100.000 metrekare kapalı sera alanı bulunmaktadır. Söz konusu payların kapanış işlemleri 14/10/2021 tarihi itibariyle tamamlanmıştır.
Pay devir sürecinin nihai olarak tamamlanmasından önce İşlem'in belirsizlik taşımasından ötürü pay devir işlemlerinin gerçekleşmeden önce kamuya açıklanmasının İşlem'in tamamlanmasını sekteye uğratması muhtemeldir. Dolayısıyla sürece dair bilginin II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 6. maddesinin 1. fıkrası uyarınca 15/09/2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiş olup, kapanış işlemlerinin tamamlanmasına mütakip İşlem kamuya açıklanmıştır."
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