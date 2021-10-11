BİM'deki fiyat oyunu sosyal medyanın gündeminde

11 Ekim 2021 Pazartesi, 11:26

BİM'in kampanyadaki ürün sosyal medyanın gündemine düştü. "İndirimli" diye sunulan ürünün normalde daha pahalı olduğu ortaya çıktı.

'Denetle' adlı Twitter hesabı BİM'in fiyat oyununu ortaya çıktı. Paylaşılan görüntülerde, BİM’deki ürünün 3’lü avantajlı pakette 35? olurken, tekli ekonomik pakette 29?’ye düştüğü görüldü.

Denetle, “Ambalaj fiyatları gıda fiyatlarını ne kadar etkiliyor sorusuna basit bir cevap niteliğinde olabilir. Aynı ürünün kg fiyatı 3’lü avantajlı pakette 35? olurken, tekli ekonomik pakette 29?’ye düşüyor. Ürünleri alırken kg bazında fiyat etiketini kontrol etmeyi unutmayın” mesajını paylaştı.

İşte o mesaj:







