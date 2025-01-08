Binek otomobil ihracatında Fransa zirvede yer aldı: En çok artışsa o ülkede yaşandı...

Yayınlanma: 08.01.2025 - 14:44

Güncelleme: 08.01.2025 - 14:44

Otomotiv sektörünün binek otomobiller ihracatında Almanya, 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına girerken, geçen yıl değer olarak en fazla ihracat artışı olan ülke 467 milyon dolar yükselişle İtalya oldu.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliğinden alınan verilere göre, Türkiye’nin otomotiv endüstrisinin geçen yılın aralık ayındaki ihracatı yüzde 10 artarak, 3 milyar 487 milyon dolar oldu ve endüstrinin Türkiye ihracatından aldığı pay yüzde 17,3 olarak gerçekleşti.

Aylık bazda en yüksek ikinci ihracat rakamını yakalayan sektörün 2024 yılı ihracatı ise yüzde 6,3 artışla 37 milyar 212 milyon dolarla rekor seviyeye ulaştı.

Sektörün binek otomobillerdeki ihracatı ise yüzde 12 yükselerek 11 milyar 61 milyon dolardan 12 milyar 365 milyon dolara çıktı.





FRANSA ZİRVEDE

Binek otomobil ihracatında 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülke sayısı 5 (Fransa, İtalya, Birleşik Krallık, İspanya ve Almanya) olurken, 100 milyon doların üzerinde 21 ülkeye ürün satıldı. Geçen yıl yaklaşık 70 ülkeye binek otomobil satıldı.

Sektörün binek otomobil ihracatında ilk sırada Fransa geldi. Fransa’ya ihracat yüzde 7,13 artarak 2 milyar 145 milyon dolardan 2 milyar 298 milyon dolara ulaştı.





ALMANYA 'MİLYAR' KULÜBÜNE GİRDİ

Fransa’nın ardından en fazla ihracatın yapıldığı İtalya’ya binek otomobil ihracatı, yüzde 40,67 arttı. Bu ülkeye ihracat, 467 milyon 415 bin dolarlık yükselişle 1 milyar 624 milyon dolara çıktı.

Birleşik Krallık’a ihracat ise yüzde 25,34’lük artışla 1 milyar 410 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Almanya, geçen yıl 1 milyar doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler arasına girdi.2023’te Almanya’ya 805 milyon 739 bin dolar olan ihracat, 2024’te 1 milyar 56 milyon dolara çıktı.





EN FAZLA İHRACAT ARTIŞI OLAN ÜLKE AVUSTRALYA

100 milyon doların üzerinde ihracat yapılan ülkeler içinde en fazla artış yüzde 340 ile Avustralya oldu. Bu ülkeye 106 milyon dolar ihracat yapıldı. En fazla artışta ikinci sıradaki Fas’a yüzde 81 artışla 218 milyon dolarlık ihracata imza atıldı. Üçüncü sıradaki Slovenya’ya yüzde 42,8 artışla ihracat, 641 milyon dolara ulaştı.