ZF'nin çevreci 'Yeniden Üretim' modeli REMAN'a sürdürülebilirlik ödülü...

Yayınlanma: 07.01.2025 - 18:04

Güncelleme: 07.01.2025 - 18:04

ZF, yenilikçi REMAN iş modeli ile birçok bileşenin endüstriyel ölçekte yeniden üretimini gerçekleştirerek döngüsel ekonomiye ve sürdürülebilir mobiliteye katkı sağlıyor.

Otomotiv endüstrisinde “kaynakların dönüşümü”, sürdürülebilir kalkınma hedeflerine ulaşmak için özel çabaya, daha fazla inovasyona ve hızla ölçeklendirilebilir çözümlere en fazla ihtiyaç duyulan alanlardan biri olarak kabul ediliyor.

ZF ürünlerindeki geri dönüştürülmüş malzeme oranını sürekli artırıyor ve kaynakların korunmasına önemli bir katkıda bulunuyor. Geri dönüşüm yoluyla daha uzun kullanım süreci, temel malzemelerin tasarrufunda önemli bir kaldıraç niteliği taşıyor.

'İKİNCİ BİR YAŞAM'

ZF’nin Teknoloji grubu, 1963 yılından bu yana dünya çapında 25 yeniden üretim tesisinde kullanılmış parçaları endüstriyel ölçekte “ikinci bir yaşam” için hazırlıyor. Bu parçalar tesiste tek tek bileşenlerine ayrılarak temizleniyor, test ediliyor, yenileniyor ve tekrar monte ediliyor. Bu süreç REMAN yani yeniden üretim olarak adlandırılıyor.

Selim Aydınlıoğlu

REMAN’ın ZF’nin sürdürülebilirlik stratejisinin çok önemli bir parçasını oluşturduğunu belirten ZF Aftermarket Türkiye Genel Müdürü Selim Aydınlıoğlu, konuyla ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi:

“ZF Aftermarket, REMAN ile verimliliği artırırken kaynakların korunmasına, çevreye yönelik etkinin azaltılmasına ve sürdürülebilir mobiliteye ciddi bir katkı sağlıyor, sektörüne öncülük ediyor. Yeni parçalarla tamamen eşdeğer işleve sahip olan yeniden üretilmiş ürünler, titiz kontrollerin ardından yeni ürünlerle aynı garanti süreleri ile pazara sunuluyor. ZF, REMAN sistemi için servis ve distribütörlere kolayca kullanabilecekleri basit, hızlı ve verimli bir süreç sunuyor. Sürdürülebilirliğe verdiği önem doğrultusunda yeniden üretilmiş parça portföyünü sürekli olarak genişletmeyi hedefleyen ZF, böylece kaynakların korunmasına ve emisyon azaltımına olan katkılarını daha da artırıyor. ZF Aftermarket Türkiye olarak tesisimizde şanzıman, aks ve kaliper bileşenlerinin yeniden üretimini gerçekleştiriyoruz.”

YÜZDE 90 KARBONDİOKSİT TASARRUFU

Yeni bir parça ile karşılaştırıldığında, yeniden üretilen bileşenlerin üretim süreçlerindeki malzeme tüketimi ortalama yüzde 95'e kadar azalırken enerji ve CO2 tasarrufu ise yüzde 90'a kadar çıkıyor.

ZF, yeniden üretim modeli REMAN ile Alman Sürdürülebilirlik Ödülü Vakfı tarafından verilen ve farklı sektörlerde dönüşüm alanlarında en iyileri belirleyen Alman Sürdürülebilirlik Ödülü'nün de sahibi oldu. ZF, ödülü “kaynakların dönüşümü alanında” aldı. Uzman jüri, kararında ZF'nin özellikle sürdürülebilir döngüsel ekonomi konusundaki kapsamlı taahhüdünü göz önünde bulundurdu.