Bir Çinli daha Türkiye'de

Yayınlanma: 02.10.2023 - 03:00

Güncelleme: 02.10.2023 - 03:00

Hızla gelişen Türkiye elektrikli otomobil pazarına ardı ardına yeni markalar giriyor. Bu markalar arasında en iddialılarından biri olan BYD, marka lansmanını yaptı. Raylı sistemler, elektrikli otobüs, elektrikli otomobil gibi farklı alanlarda üretim yapan BYD, batarya, elektrik motoru ve diğer birçok önemli parçayı kendi geliştirip üretmesiyle diğer markalardan ayrılıyor. Kasım ayından itibaren C segmentindeki SUV modeli ATTO 3’le satışa başlayacak olan BYD Türkiye, 2024 yılının ilk çeyreğinde SEAL ve HAN modellerinin ardından SEAL U, TANG ve DOLPHIN gibi modellerini de getirecek.

‘PAZARA KATKI SAĞLAYACAK’

ALJ Türkiye Başkanı ve CEO’su Ali Haydar Bozkurt, ALJ Türkiye olarak bir lider markayı daha Türkiye’ye kazandırmaktan mutlu olduklarını belirterek “25 yıldır Türkiye otomotiv sektörüne önemli yatırımlar yapan ALJ Türkiye, BYD distribütörlüğü ile yeni bir yatırım daha yaptı” dedi. Bozkurt, “Dünyanın lider elektrikli araç ve batarya üreticisi BYD’nin son teknolojiye sahip elektrikli modellerini Türkiye pazarına ilk kez sunacak olmanın heyecanını yaşıyoruz. Otomotiv sektöründeki deneyimlerimiz ve itibarımız, BYD markasının da Türkiye pazarında önemli bir konuma sahip olmasına büyük katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.

‘AVRUPA’DA TERCİH EDİLDİ’

BYD Avrupa Genel Müdür Yardımcısı Brian Yang da şunları söyledi: “1995 yılında batarya üreticisi olarak kurulan BYD, şu anda 70’in üzerinde ülkede elektrikli otomobilleri tüketicilerle buluşturuyor. Dünyayı 1 santigrat derece soğutma hedefiyle yola çıkan marka, son dönemde yaptığı ataklarla elektrikli araç sektöründe 2022 yılında 1 milyon 860 milyon adet satarak global pazar lideri olarak öne çıktı. 2023’ün ilk sekiz ayında gerçekleşen 1 milyon 780 bin adetlik satışıla liderliğini koruyor. Bu rakamlara ulaşmamıza katkı sağlayan ilk global modelimiz ATTO 3 ise sadece 18 ayda 500 bin adet üretildi ve birçok önde gelen Avrupa pazarında en çok tercih edilen modellerden biri haline geldi.”

‘ULAŞILABİLİR FİYAT’

BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun da Türkiye’de elektrikli araç pazarının çok hızlı gelişim gösterdiğini söyledi. Ergun, “Yılın ilk sekiz ayında geçen seneye göre pazarda yüzde 83’lük bir artış meydana geldi ve toplam otomotiv pazarında elektrikli araçların payı yüzde 8’e yaklaştı” dedi.

Türkiye’de 20’den fazla marka, 40’tan fazla modelle elektrikli araç pazarının her ay daha da genişlediğine dikkat çeken Ergun, şu ifadeleri kullandı: “BYD modelleri üstün teknolojiye ve premium kaliteye sahip elektrikli ürün gamıyla benzerlerinden ayrışırken bu modelleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de ulaşılabilir fiyatlarda sunacağız. BYD Türkiye 2024 yılında 20’nin üzerinde bayi adedine ulaşmayı planlıyoruz. Böylece pazarın yüzde 82’sini kapsayacak dijital bayilikle Türkiye’nin her yerinden erişim sağlayacağız. Sekiz yıl ya da 200 bin km batarya garantimiz ise sektörün en uzun garantisi.”

Markanın yeni e-platform 3.0 ve Blade Batarya teknolojisiyle donatılan ATTO 3’ün fiyatı henüz açıklanmasa da yüzde 10 ÖTV diliminde olacağına dair yapılan açıklama 1 milyon 600 bin TL civarında bir fiyatı işaret ediyor. 150 kW gücü ve 310 Nm tork değeriyle 0-100 km/s hızlanmasını sadece 7.3 saniyede tamamlayan ATTO 3, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 420 km, şehir içinde ise 565 km menzil sunuyor. ATTO 3, 150 kW DC şarj ile yüzde 30’dan yüzde 80’e 29 dakikada şarj edilebiliyor.

Çift motorlu BYD HAN, 380 kW güç ve 700 Nm torka sahip. 0-100 km/s hızlanmasını 3.9 saniyede tamamlayan HAN, WLTP ölçümlerine göre karma kullanımda 521 kilometre, şehir içi kullanımda ise 662 km menzil sunuyor. C segmenti hatchback modeli DOLPHIN ise 70-150 kW gücünde elektrik motoru seçeneklerine ve 44.9 ila 60.4 kWh batarya seçeneklerine sahip. Yaklaşık 427 km menzil sunan DOLPHIN, 0-100 km/s hızlanmasını yedi saniyede tamamlıyor.

