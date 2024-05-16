Bir ilde daha ekmeğe zam!
Elazığ'da artan maliyetler sonrası ekmeğe zam yapıldı. Yapılan zam sonrası 200 gramlık ekmek, 8 liradan 10 liraya çıktı.
Elazığ Fırıncılar Odası Başkanlığı, ekmeğe zam kararı aldı. Zamla birlikte 200 gramlık ekmeğin fiyatı 8 liradan 10 liraya çıktı.
Birgün'de yer alan habere göre fırıncılar, artan girdi maliyetleri nedeniyle zam yapmaktan başka çare olmadığını söyledi.
Tarihi Kapalı Çarşıda fırıncılık yapan Nevzat Kızılelma, gelen zamları savunmadığını fakat giderlerinde artış olduğunu, zam yapmadıkları taktirde kendilerinin zarar edeceklerini söyledi.
Kızılelma, "Ekmek gramajında herhangi bir değişiklik olmadı. Türkiye geneli standart bir uygulama var gibi görünüyor fakat zaman zaman değişiklik gösteren illerimiz var. Fiyat 8 liraydı 10 lira oldu” dedi.
Edirne'de de bu hafta ekmeğe zam yapılmıştı. 210 gram ekmeğin fiyatı 7,5 liradan 10 liraya yükseltilmişti.
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