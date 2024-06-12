Bir ilde daha ekmeğe zam geldi

Iğdır'da ekmeğe zam yapıldı. 6 buçuk lira olan ekmek, bugünden itibaren 8 liradan satılacak.

ANKA
Yayınlanma: 12.06.2024 - 19:02
Bir ilde daha ekmeğe zam geldi
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Iğdır'da 200 gram ekmek son zamlarla birlikte 8 TL'ye satılmaya başlandı.

Fırıncılar, un, maya, elektrik ve diğer giderlerin fiyatlarındaki aşırı artışlar sebebiyle zam yapmanın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

"YAPACAK BİR ŞEY YOK"

Market alışverişi yapan bir yurttaş, "Ekmek fiyatları artmış, gramajların da düştüğünü biliyoruz. 8 lira olmuş bir ekmek. Ekmek fiyatlarının nereye varacağını kestiremiyoruz" diye konuştu.

Fırında çalışan bir yurttaş ise, "Artan fiyatlar, maliyetler yüzünden ekmeğin fiyatı 8 liraya çıktı. Ekmek 200 gram ancak kurtarmıyor. Vatandaş haklı, bir şey diyemiyoruz. Maliyetler yükselince mecbur zam geldi yapacak bir şey yok" dedi.


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