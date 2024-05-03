Bir rakı grubuna daha zam geldi, fiyatlar değişti!
Alkollü içkilerde zam yağmuru devam ediyor. Efe rakı grubuna ortalama yüzde 12,5 oranında zam geldi.
Efe rakı grubunun fiyatlarına ortalama yüzde 12,5 oranında zam geçişi oldu.
Zammı Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden, "Bir zam da Efe rakı grubuna. Zam yağmuru devam ediyor" diyerek duyurdu.
Zammın ardından Efe Gold 70'lik 969 lira olurken Efe göbek 70'lik 995 TL oldu.
Bir #zam da Efe rakı gurubuna #ZamGeldi #enflasyon zam yağmuru devam ediyor. pic.twitter.com/kZ0MN32KX6— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 3, 2024
Dün Beylerbeyi rakı grubunun fiyatlarına yaklaşık yüzde 15 oranında zam geçişi olmuştu.
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