Rakı fiyatlarına büyük zam
Alkol gruplarına zam yağmuru sürüyor. Şarabın yanı sıra rakı fiyatlarında da fiyat artışı gerçekleşti. İşte güncel rakı fiyatları...
Nisan ayında alkol fiyatlarına zamlar devam ediyor. Şarap fiyatlarından sonra Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden rakı fiyatlarına da zam geldiğini duyurdu.
Dündar, "Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım" dedi. Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:
"35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL..."
Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım buna göre— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 27, 2024
Yeni rakı 35cl 445 ?
Yeni rakı 50 cl 599 ?
Yeni rakı 70 cl 775 ?
Yeni takı 100 cl 1075 ?
Olacak #ZamGeldi hayırlı olsun. pic.twitter.com/xYMxe5zR5N
RAKIYA 76 TL ZAM
Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise rakı zammını, "Rakı zammı geçti. 70’lik rakıya 76 TL zam geçişi oldu" ifadeleriyle duyurdu.
Rakı zammı geçti memlekete hayırlı olsun 70’lik Rakıya 76 tl zam geçişi oldu— Özgür Aybaş (@AybasOzgur) April 27, 2024
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