Rakı fiyatlarına büyük zam

Alkol gruplarına zam yağmuru sürüyor. Şarabın yanı sıra rakı fiyatlarında da fiyat artışı gerçekleşti. İşte güncel rakı fiyatları...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:53
Rakı fiyatlarına büyük zam
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Nisan ayında alkol fiyatlarına zamlar devam ediyor. Şarap fiyatlarından sonra Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden rakı fiyatlarına da zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım" dedi. Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL..."

 

RAKIYA 76 TL ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise rakı zammını, "Rakı zammı geçti. 70’lik rakıya 76 TL zam geçişi oldu" ifadeleriyle duyurdu.

 


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