Rakı fiyatlarına büyük zam

Yayınlanma: 27.04.2024 - 14:53

Güncelleme: 27.04.2024 - 14:57

Nisan ayında alkol fiyatlarına zamlar devam ediyor. Şarap fiyatlarından sonra Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar sosyal medya hesabı üzerinden rakı fiyatlarına da zam geldiğini duyurdu.

Dündar, "Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım" dedi. Dündar'ın paylaştığına göre bir rakı grubunda fiyatlar şöyle oldu:

"35cl 445, 50 cl 599, 70 cl 775, 100 cl 1075 TL..."

Pazartesi günü yeni rakı listesini yayınlayacağım buna göre

Yeni rakı 35cl 445 ?

Yeni rakı 50 cl 599 ?

Yeni rakı 70 cl 775 ?

Yeni takı 100 cl 1075 ?

Olacak #ZamGeldi hayırlı olsun. pic.twitter.com/xYMxe5zR5N — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 27, 2024

RAKIYA 76 TL ZAM

Türkiye Tekel Bayileri Platform Başkanı Özgür Aybaş ise rakı zammını, "Rakı zammı geçti. 70’lik rakıya 76 TL zam geçişi oldu" ifadeleriyle duyurdu.