Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna zam yolda!

Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:02

Güncelleme: 23.04.2024 - 14:32

Sigaraya art arda gelen zamların ardından rakı fiyatlarına da zam bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önümüzdeki günlerde bir rakı grubu olan Mey Diego'ya yüzde 10 ile yüzde 20 maliyet zammı geleceğini açıkladı.

Önümüzde ki günlerde rakıya maliyet #zam’ı geçişi bekleniyor %10 ile %20 arasında. — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 23, 2024

SON ZAM SONRASI SİGARA FİYATLARI

Imperial Tobacca grubundaki en ucuz sigara 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükselmişti. Zam süreci devam ederken, Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira olmuştu. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira olarak listelenmişti. TT sigara grubundaki en pahalı sigara 62 TL, en ucuz sigara 50 lira olmuştu. JTI grubu sigalarında 1 TL indirim yapılmıştı. Grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olarak listelenmişti.

TEKELLER BAYİLER DE BOYKOTTA

Öte yandan esnafın artan maliyetlere karşı boykot çağrıları artarken geçen günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğünü belirterek "En büyük üçüncü sigara tedarikçisi olan British American Tobacco’nun (BAT) sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürdü. Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.