Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna zam yolda!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, bir rakı grubuna maliyet zammı geleceğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.04.2024 - 14:02
Erol Dündar duyurdu: Bir rakı grubuna zam yolda!
Abone Ol google-news

Sigaraya art arda gelen zamların ardından rakı fiyatlarına da zam bekleniyor.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, önümüzdeki günlerde bir rakı grubu olan Mey Diego'ya yüzde 10 ile yüzde 20 maliyet zammı geleceğini açıkladı.

 

SON ZAM SONRASI SİGARA FİYATLARI

Imperial Tobacca grubundaki en ucuz sigara 54, en pahalı sigarası ise 67 TL'ye yükselmişti. Zam süreci devam ederken, Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 60 lira olmuştu. BAT sigara grubunun en pahalı sigarası 72 TL, en ucuzu 56 lira olarak listelenmişti. TT sigara grubundaki en pahalı sigara 62 TL, en ucuz sigara 50 lira olmuştu. JTI grubu sigalarında 1 TL indirim yapılmıştı. Grubunun en pahalı sigarası 67 TL, en ucuzu ise 56 lira olarak listelenmişti.

TEKELLER BAYİLER DE BOYKOTTA

Öte yandan esnafın artan maliyetlere karşı boykot çağrıları artarken geçen günlerde Tekel Bayileri Yardımlaşma Platformu Başkanı Erol Dündar, sigara firmalarının esnafın kâr marjını düşürdüğünü belirterek "En büyük üçüncü sigara tedarikçisi olan British American Tobacco’nun (BAT) sigarada yüzde 4.71 olan kâr marjını, 3.68’e düşürdü. Biz de bu markaların ürünlerini satmama kararı aldık” dedi.


Rakı haberleri zam haberleri Erol Dündar haberleri

İlgili Haberler

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!

TBYD Başkanı Erol Dündar duyurdu: Alkole yeni yıl zammı!
Dur durak bilmiyor... Erol Dündar duyurdu: Yeni yılda bir zam da sigaraya!

Dur durak bilmiyor... Erol Dündar duyurdu: Yeni yılda bir zam da sigaraya!
Erol Dündar duyurdu: Sigaraya kasım zammı

Erol Dündar duyurdu: Sigaraya kasım zammı
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı

Türkiye, Irak, Katar ve BAE arasında ‘Kalkınma Yolu’ mutabakatı imzalandı! Erdoğan’dan ‘PKK’ mesajı
Kuryelerin geldiği adreste başka biri oturuyormuş! O kişi konuştu: ‘Piyango bize vurmuş’

Kuryelerin geldiği adreste başka biri oturuyormuş! O kişi konuştu: ‘Piyango bize vurmuş’
ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı

ABD’de evde ölü bulunan sosyal medya fenomeni Yağmur Taktaş son yolculuğuna uğurlandı
Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı

Kelly Osbourne’un 40 kilo verme hikayesi: Zayıflama ilacı iddialarını yalanladı
CHP'li Deniz Yücel'den Erdoğan'a 'Şimşek' göndermesi: 'Yerel halka' yenildiniz'

CHP'li Deniz Yücel'den Erdoğan'a 'Şimşek' göndermesi: 'Yerel halka' yenildiniz'
O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!

O kuş türü 10 yıl sonra Muş Ovası’nda görüntülendi!
Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı

Eski THY Başmüfettişi Bilal Yıldız, THY yöneticilerinin son maaşlarını açıkladı
Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek’i hedef aldı: ‘Maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu…’

Devlet Bahçeli Bakan Mehmet Şimşek’i hedef aldı: ‘Maruz kaldığımız skandalların asal sorumlusu…’