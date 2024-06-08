Bir şarap grubuna zam geldi!

Yayınlanma: 08.06.2024 - 17:12

Güncelleme: 08.06.2024 - 17:34

Sigaraya ve alkollü içkilere gelen art arda fiyat artışlarının ardından bir zam haberi de şaraptan geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Vincent meyve şaraplarına yüzde 20 zam geldiğini duyurdu.

Böylelikle grubun en ucuz şarabı 275 TL oldu.