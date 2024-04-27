Zam yağmuru sürüyor... Şarap fiyatları arttı
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.
Sigaraya ve alkol grubuna art arda gelen fiyat artışlarının ardından bir zamda şarap grubuna geldi.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.
Kavaklıdere ve Doluca #şarap guruplarına % 7 ile %10 arasında #ZamGeldi hayırlı olsun.— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) April 26, 2024
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