Zam yağmuru sürüyor... Şarap fiyatları arttı

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, iki şarap grubuna zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 27.04.2024 - 10:24
Zam yağmuru sürüyor... Şarap fiyatları arttı
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Sigaraya ve alkol grubuna art arda gelen fiyat artışlarının ardından bir zamda şarap grubuna geldi.

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından Kavaklıdere ve Doluca şarap gruplarına yüzde 7 ile yüzde 10 arasında zam geçişi olduğunu paylaştı.

 


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