Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya yapılan yeni zammı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu.
Dündar’ın paylaşımında, Philip Morris (PM) sigara grubunda paket başına 5 TL'lik bir artış yapıldığı belirtildi.
Bu artışla birlikte, PM sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL oldu.
Grubun en ucuzu ise 69 TL’ye yükseldi.
Zamlı sigara fiyatları 5 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.
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