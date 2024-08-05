Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu

cumhuriyet.com.tr
05 Ağustos 2024 Pazartesi, 12:08
Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sigaraya yapılan yeni zammı sosyal medya hesabı üzerinden duyurdu. 

Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu

Dündar’ın paylaşımında, Philip Morris (PM) sigara grubunda paket başına 5 TL'lik bir artış yapıldığı belirtildi.

Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu

Bu artışla birlikte, PM sigara grubunun en pahalı sigarası 77 TL oldu.

Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu

Grubun en ucuzu ise 69 TL’ye yükseldi. 

Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu

Zamlı sigara fiyatları 5 Ağustos itibarıyla geçerli olacak.

Bir grup daha sigaraya zam yaptı! En ucuzu 69 TL oldu
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