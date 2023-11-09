Bir sigara grubuna daha zam: En ucuzu 45 Lira!

Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:42

Güncelleme: 09.11.2023 - 10:42

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre; Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

İmperial sigara gurubuna #ZamGeldi zam fırtınası devam ediyor pic.twitter.com/CbJ8k4Czgp — EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) November 8, 2023

Zamlı fiyatların bugün itibarıyla geçerli olacağı belirtildi.

SIGARAYA ZAMDA SON FİYATLAR

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.