Bir sigara grubuna daha zam: En ucuzu 45 Lira!

JTİ, BAT ve Philip Morris'in ardından bir sigara grubuna daha zam geldi. Bugün itibarıyla geçerli olan zamla beraber Imperial Tobacco'nun en ucuz sigarası 45 TL oldu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.11.2023 - 10:42
Bir sigara grubuna daha zam: En ucuzu 45 Lira!
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Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bir sigara grubuna daha zam geldiğini açıkladı.

Dündar'ın yayınladığı listeye göre;  Imperial Tobacco grubunun en pahalı sigarası 57 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 45 lira oldu.

 

Zamlı fiyatların bugün itibarıyla geçerli olacağı belirtildi. 

SIGARAYA ZAMDA SON FİYATLAR

7 Kasım ise Philip Morris grubuna zam yapılmıştı. Philip Morris grubunun en pahalı sigarası 65 liraya yükselirken, en ucuz sigarası 52 lira olmuştu.

3 Kasım'da gelen son zamla birlikte BAT grubunun sattığı en ucuz sigara 48 TL olmuştu. Grubun en pahalı sigarası ise 60 TL'ye çıkmıştı.


JTİ BAT Philip Morris Sigara zam

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