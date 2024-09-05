Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, Philip Morris (PM) sigara grubundan sonra JTI grubuna da zam geldiğini duyurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 05.09.2024 - 19:47
Bir sigara grubuna daha zam geldi!
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ekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Jti #sigara grubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" sözleriyle duyurdu. 

Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu. Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira olmuştu. 


Etiketler: #Sigara #zam #Erol Dündar

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