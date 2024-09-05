Bir sigara grubuna daha zam geldi!

Yayınlanma: 05.09.2024 - 19:47

Güncelleme: 05.09.2024 - 19:47

ekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, JTİ sigara grubuna da zam geldiğini sosyal medya hesabı X'ten "Jti #sigara grubuna #ZamGeldi zam yağmuru devam ediyor" sözleriyle duyurdu.

Buna göre, bu sigara grubunda en düşük fiyat 67 TL ve en yüksek fiyatı ise 165 TL oldu. Zamlı fiyatlar 6 Eylül’den itibaren geçerli olacak.

Dündar, sosyal medya hesabından Philip Morris (PM) sigara grubuna zam geldiğini duyurmuştu. Sigara grubunun en pahalı sigarası 81 TL; en ucuzu ise 72 lira olmuştu.