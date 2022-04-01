Bir zam da elektriğe geldi
Doğalgaza yapılan büyük zamdan sonra elektriğe de zam geldi. İşte sanayi, mesken ve ticarethane aboneleri için uygulanacak yeni fiyatlar...
Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun (EPDK) bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararına göre, elektriğe bugünden itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık yüzde 20 zam geldi.
Yapılan zamla birlikte sanayi, mesken ve ticarethane aboneleri için uygulanacak yeni fiyatlar şu şekilde:
Sanayi aboneleri: Resmi Gazete’de yer alan kararda, alçak gerilim sanayi aboneleri için kilovatsaat başı elektrik fiyatının 191,77 kuruştan 230,10 kuruşa çıktığı belirtildi.
Mesken aboneleri: İlk kademede bulunan mesken abonelerinin tarifesinde, kilovatsaat başı fiyat 112,41 kuruştan 112,43 kuruşa yükselirken; yüksek kademede 167,83 kuruştan 167,85 kuruşa çıktı.
Ticarethaneler: İlk kademede yer alan ticarethane abonelerinin tarifesinde elektriğin kilovatsaat başı fiyatı ise 167,43 kuruştan 167,45 kuruşa yükseldi. Yüksek kademedeki kilovatsaat başı fiyat ise 222,70 kuruştan 222,73 kuruşa çıktı.
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