Bir zam haberi de Ankara'dan: Simit 10 TL oldu
Girdi maliyetlerinin artmasıyla sabahların vazgeçilmezi simide Ankara'da da zam geldi. Ankara'da simidin yarından itibaren 10 lira olacağını duyuran Simitçiler Odası Başkanı Savaş Delibaş, ekonomik zorluklar nedeniyle zammın kaçınılmaz olduğunu ifade etti.
Seçimlerin ardından birçok kaleme zam yapılırken, ekmeğin ardından zamların en çok yansıdığı ürünlerden biri de simit oldu. Ankara'da daha önce fiyatı 7 liraya yükseltilen simide bir zam daha geldi.
SON ZAM OCAK AYINDA GELMİŞTİ
Ankara Simitçiler ve Pideciler Esnaf Odası Başkanı Savaş Delibaş, yarından itibaren Ankara’da simidin 10 TL olacağını duyurdu. Simide en son 22 Ocak’ta zam yapılmış, 7 TL olmuştu. Delibaş, Başkent’te simidin yarından itibaren 7 TL’den satılacağını bildirdi.
Delibaş, zammın gerekçesini ise şöyle açıkladı:
“Ankaralı vatandaşlarımız maalesef yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ankara’da 12 Ocak’ta simide 7 TL zam kararı 1 Ağustos itibarıyla Ankara’da simit 10 TL olacaktır. Paranın alım durumu gittikçe kötüye gidiyor. Her gün maliyet hesapları yapmak zorundayız. Bugün mazotun litresi 37 lira. Biz geçen sene 17 liraya aldığımız mazotu bu sene 37 liraya alıyoruz. Susam fiyatlarına yüzde 300 zam geldi. Un fiyatları yüzde 300 zam yedi. Kiraları konuşmaya bile gerek yok. Bu meslek yapılamaz hale geldi. Hepinizden Ankaralılar olarak özür diliyoruz; çünkü biz yapmıyoruz, sadece güncelliyoruz.”
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