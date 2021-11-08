THY uçağı acil iniş yaptı
Türk Hava Yolları'nın (THY) İstanbul-Paris seferini yapacak yolcu uçağı Bükreş'e acil iniş yaptı.
THY'nin İstanbul'dan Paris'e gidecek TC-LOG kuyruk tescilli Airbus A330-300 tipi yolcu uçağı bir yolcusunun rahatsızlanması nedeniyle Romanya'nın başkenti Bükreş'e acil iniş yaptı.
Airport haberde yer alan habere göre, Uçağın Bükreş'e inişinin ardından sağlık ekipleri yolcuya ilk müdahaleyi uçakta yaptı. Yolcunun durumunun normale dönmesi nedeniyle hastane sevkine gerek görülmedi.
Burada yakıt ikmali yapan uçak Paris için tekrar havalanacak.
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