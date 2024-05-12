Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen bira grubuna yarından itibaren zam geleceğini duyurdu. İşte güncel fiyatlar...

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 12.05.2024 - 14:54
Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
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Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkole de zamlar yansımaya başladı. 

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna dört ila dokuz lira zam geleceğini açıkladı.

Dündar’ın açıklamasına göre zam gelen ürünlerin fiyatları yarından itibaren şöyle olacak:

Erdinger 33 cl: 99 lira

Hoegaarden 33 cl: 99 lira

Efes 30 cl: 50 lira

Miller 50 cl: 75 lira

Bud şişe 50 cl: 75 lira

Bud kutu 50 cl: 75 lira

Efes glutensiz 50 cl: 80 lira

Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira

Amsterdam: 100 lira

Leffe burne 33 cl: 100 lira

Duvel 33 cl: 130 lira

 


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