Biraya zam geldi! İşte güncel fiyatlar
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, Efes Pilsen bira grubuna yarından itibaren zam geleceğini duyurdu. İşte güncel fiyatlar...
Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkole de zamlar yansımaya başladı.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, yarından itibaren Efes Pilsen bira grubuna dört ila dokuz lira zam geleceğini açıkladı.
Dündar’ın açıklamasına göre zam gelen ürünlerin fiyatları yarından itibaren şöyle olacak:
Erdinger 33 cl: 99 lira
Hoegaarden 33 cl: 99 lira
Efes 30 cl: 50 lira
Miller 50 cl: 75 lira
Bud şişe 50 cl: 75 lira
Bud kutu 50 cl: 75 lira
Efes glutensiz 50 cl: 80 lira
Bomonto filtresiz 50 cl: 69 lira
Amsterdam: 100 lira
Leffe burne 33 cl: 100 lira
Duvel 33 cl: 130 lira
13-05-2024 İtibari ile geçerli olacak Efes pilsen fiyatları #ZamGeldi 15 ile 20 ? zam gelecek diye manipülasyon yapanlara itibar etmeyin sadece gündem olmak için sektöre zarar veriyorlar güncel ve doğru bilgi için takipte kalın. pic.twitter.com/UOsx8O60TB— EROL DÜNDAR () (TBYD BAŞKANI) (@DundarErol_) May 12, 2024
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