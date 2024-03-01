Erdoğan'dan 'şarap' onayı: Gümrüksüz Türkiye'ye gelecek! Alkollü içki fiyatlarını değiştirecek hamle...
AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylanan ve yürürlüğe giren karara göre, Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile yılda 1,5 milyon litrelik şarap ve fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.
Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, TBMM’de kabul
edilen ve içki ithaline onay veren kanunu onayladı. Böylece, Azerbaycan’dan
sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve fermente edilmiş alkollü içki
ithal edilecek.
TBMM’de kabul edilen ve içki ithaline onay veren kanun Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından da onaylanarak yürürlüğe girdi.
Türkiye
böylece, Azerbaycan’dan sıfır gümrük ile yılda 1,5 milyon litre şarap ve
fermente edilmiş alkollü içki ithal edilecek.
TEKLİF İKTİDARDAN GELEN 273 OYLA KABUL EDİLDİ
Azerbaycan ile Türkiye arasında imzalanan anlaşma kanun
teklifi haline getirilerek TBMM’ye sunulmuştu. Geçen hafta Meclis’te yapılan
görüşmelerde teklif iktidardan gelen 273 oyla kabul edildi. İki ülke arasında
bu konuda "Tercihli Ticaret Anlaşması" imzalandı.
10 YILLIK SIFIR VERGİ ANLAŞMASI
Türkiye ile Azerbaycan arasında yapılan anlaşma 10 yıl süre
ile geçerli olacak. Türkiye Azerbaycan’dan sıfır gümrük vergisi ile şarap, dut,
ayva, demir çelik ürünleri ve ambalaj malzemeleri alacak.
Türkiye ise Azerbaycan’a bakır tel, çamaşır makinesi, monitör, video kaydedici cihaz, motorlu taşıt aksamı ve alüminyum gönderecek. Azerbaycan da bu ürünlerden gümrük vergisi almayacak.
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