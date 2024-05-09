Biraya da zam yolda!
Rakı fiyatlarının ardından biraya da zam gelmesi bekleniyor. Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar gelecek zammı açıkladı.
Sigaraya gelen peş peşe zamlarından ardından alkol zammı da mayıs ayında gündemde.
Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, sosyal medya hesabından bira fiyatlarına zam geleceğini açıkladı.
Dündar, "Bira gruplarına yüzde 5 gibi bir zam geçişi bekleniyor. Birilerinin dediği gibi 15 falan olmayacak" dedi.
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