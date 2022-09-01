Birçok banka kampanyayı eylül sonuna kadar uzattı

01 Eylül 2022 Perşembe, 12:08

Bankaların 8 bin 250 liraya varan promosyon kampanyası büyük ilgi görünce süresi bir ay daha uzatıldı.

Kampanya süresini eylül sonuna kadar uzattığını açıklayan bankalar arasında Türkiye Ekonomi Bankası (TEB), İş Bankası, Yapı Kredi ve QNB Finansbank bulunuyor.

ÖZEL BANKALAR YARIŞA GİRDİ

Halk TV'den Nuray Tarhan'ın haberine göre, kamu bankalarının 750 lirayla sınırlandırdığı promosyon kampanyasında özel bankalar adeta yarışa girdiler. Emeklileri 3 yıllık promosyon sözleşmesiyle kendilerine bağlayan bankalar, böylece başta kredi ve kredi kartı olmak üzere sundukları seçeneklerle istikrarlı bir gelir kaynağına sahip oluyorlar. Bu nedenle de yüksek enflasyonun da tetiklemesiyle promosyon miktarını sürekli güncelliyorlar. Bu yarıştan kazançlı çıkan emekliler de ya kendi bankalarında sözleşmeyi güncelleyerek promosyon farkını alıyor ya da başka bankayı tercih ederek, eski bankasına kalan süresinin farkını ödüyorlar.

TEB 8 BİN LİRAYA ÇIKARDI

Kampanyayı bir ay daha uzatan bankalardan TEB, promosyon miktarını da 5 bin 500 liradan 8 bin liraya çıkardığını açıkladı. Promosyona ek olarak bankaya tavsiye ettikleri ve emekli maaşını bankaya taşıyan her emekli maaş müşterisi yakınları için de 250 TL olmak üzere toplam 500 TL’ye varan nakit ödül kazanacak.

İşte kampanyayı bir ay daha uzatan bankalar:

QNB Finansbank:

Emekli maaş müşterileri 7.000 TL’ye varan nakit promosyon kazanırken, ayrıca emekli yakını öneren tüm müşteriler de önerdiği müşteri başına 1.000 TL öner kazan nakit promosyonundan faydalanıyor.

İş Bankası:

0-1499 TL maaş alanlar: 3.500 TL promosyon

1.500 TL-2.499TL maaş alanlar: 4.250 TL promosyon

2.500 TL ve üzeri maaş alanlar: 5.000 TL promosyon

Yapı Kredi:

Bir aylık net gelir 1.499 TL'ye kadarsa 3.500 TL, 1.500 TL-2.499 TL arasındaysa 4.250 TL, 2.500 TL'nin üzerindeyse 5.000 TL nakit promosyon alacak.