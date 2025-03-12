Bireysel borçlarda tarihi zirve: İcradaki yurttaş sayısı 300 bini aştı!

Yayınlanma: 12.03.2025 - 10:02

Güncelleme: 12.03.2025 - 10:02

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, bireysel borçların ve icra takibine düşen yurttaş sayısının hızla arttığını belirterek ekonomik politikaları eleştirdi. Gürer, emekli bayram ikramiyesindeki artışın yetersiz olduğunu vurgulayarak, borçlu yurttaş sayısının 4 milyona yaklaştığını ve icra dosyalarının 22 milyonu geçtiğini ifade etti.

EKONOMİK SIKINTILAR BÜYÜYOR

CHP'li Gürer, Türkiye'deki ekonomik zorluklara ve alınan kararlara tepki gösterdi. Emekli bayram ikramiyesindeki artışın yetersiz olduğunu belirten Gürer, "İktidar, emeklinin halini görmüyor, halinden de anlamıyor. Emekli bayram ikramiyesi emeklerken, zamlar dörtnala koşuyor" dedi. Bayram ikramiyesinin asgari ücret seviyesine çıkarılması gerektiğini savunarak, konuyu Meclis gündemine taşıyacaklarını söyledi.

BİREYSEL BORÇLAR VE FAİZ YÜKÜ AĞIRLAŞIYOR

Gürer, bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının hızla arttığını ve 2025 yılı başında büyük bir yükseliş yaşandığını belirtti. 2024 yılında vatandaşların bankalara ödediği faiz miktarının ciddi boyutlara ulaştığını vurgulayan Gürer, "Yalnızca ocak ayında yapılan faiz ödemesi geçen yıla göre yüzde 59 arttı. Mevcut tablo, 2025’te vatandaşların faiz yükünün 1 trilyon lirayı aşacağını gösteriyor" dedi.

İCRA TAKİBİNE ALINAN KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Gürer, ekonomik sıkıntılar nedeniyle vatandaşların borçlarını ödeyemez hale geldiğini ve bu yüzden yüz binlerce kişinin icra sürecine girdiğini belirtti. Bankaların takibinde milyonlarca kişinin bulunduğunu, varlık yönetim şirketlerinin de icra takibine aldığı kişi sayısının ciddi seviyelere ulaştığını ifade etti.

BANKALARIN BATIK KREDİLERİ YÜKSELİYOR

CHP'li Gürer, bankaların tahsil edemediği batık kredilerde de büyük bir artış yaşandığını belirterek, bireysel krediler ve kredi kartı borçlarında takibe düşme oranının yükseldiğini söyledi.

KOBİ'LER VE TARIM SEKTÖRÜ DE BORÇ BATAĞINDA

Gürer, ekonomik darboğazın yalnızca bireysel borçlarla sınırlı kalmadığını, KOBİ’lerin ve tarım sektörünün de ciddi finansal sıkıntılar içinde olduğunu belirtti. KOBİ’lerin bankalara olan kredi borcunun hızla arttığını ve on binlerce KOBİ’nin yasal takibe düştüğünü vurguladı. Çiftçilerin de bankalara olan borcunun katlanarak arttığını ifade eden Gürer, tarım sektörünün de büyük bir borç yükü altında olduğunu dile getirdi.

İCRA DOSYALARI REKOR SEVİYEYE ULAŞTI

Gürer, icra dairelerine yılın başından itibaren milyonlarca yeni dosya eklendiğini belirterek, toplam icra dosya sayısının hızla arttığını vurguladı. Son bir yılda icra dosyalarına yüz binlerce yenisinin eklendiğini ifade eden Gürer, vatandaşların artan borç yükü karşısında ezildiğini söyledi.

Gürer, hükümetin ekonomik politikalarını gözden geçirmesi gerektiğini belirterek, "İktidar, halkın gerçek sorunlarını görmeli ve vatandaşları daha da borçlandıran kararlar yerine ekonomik rahatlama sağlayacak çözümler üretmelidir" dedi.