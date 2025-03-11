Para transferinde 'diğer' tehlikesi: Yurttaşlara tebligat gönderilmeye başlandı!

Yayınlanma: 11.03.2025 - 17:02

Güncelleme: 11.03.2025 - 17:02

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın (GİB) yapay zeka destekli denetim sistemi, banka hesaplarında ‘diğer’ açıklamasıyla yapılan para transferlerini riskli işlem olarak değerlendiriyor. Uzmanlar, bu işlemlerin kira geliri olarak algılanabileceğini ve ilerleyen süreçte hesap sahiplerine vergi cezası çıkabileceğini belirtiyor.

YANLIŞLIKLA 'DİĞER'İ SEÇENLER CEZAYA MARUZ KALIYOR

Habertürk’e konuşan Vergi Uzmanı Murat Bal, “Örneğin ben şimdi kendi kardeşime para yolluyorum ve yanlışlıkla kirayı ya da 'diğer'i seçtim ve vergi cezası ile karşı karşıya kalıyorum. Bunun sebebi tamamen Gelir İdaresi Başkanlığı'nın yeni devreye aldığı yapay zeka yazılımının süzgeçlemesi ile alakalı” dedi.

Bal, son üç aydır vergi dairesinin otomatik incelemeler başlattığını ve yurttaşlara tebligat gönderildiğini belirterek “Size birisi bir para yolladı, farz edelim 'diğer'i işaretledi ama bunun gerçekten kira alıp olmadığını araştırmak için öncelikle vergi dairesinin iki tarafın da ifadesini alması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

ÖNLEM ALINMASI BEKLENİYOR

Yanlış değerlendirmeye maruz kalanların idareye itiraz edebileceğini söyleyen Bal, ayrıca Gelir İdaresi Başkanlığı’nın bu konuda 1-2 ay içinde önlem almasını beklediğini de ekledi.